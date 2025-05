Eurospin l’ha appena messo in vendita a soli 129,99€ | È come comprare una Tesla e pagarla come una bici, che affare

Nei punti vendita Eurospin è possibile fare un acquisto a un prezzo stracciato. Ormai è impossibile farne a meno. Ecco di quale si tratta.

Tra i tanti supermercati quelli del marchio Eurospin sono sicuramente apprezzati dagli italiani. Si tratta di una grande azienda italiana di prodotti alimentari e generi di largo consumo nel settore del discount.

Attualmente i punti vendita sono aperti in Italia, Slovenia, Malta e Croazia. Nel 2021 raggiunse un fatturato di 8 miliardi di euro con 20.000 dipendenti, dati che parlano da soli.

Il successo è garantito dall’alta qualità dei prodotti alimentari venduti a prezzi convenienti. Infatti non c’è da stupirsi se gli scaffali sono sempre vuoti a fine giornata. Come se non bastasse spesso sono proposti degli sconti con la diffusione dei volantini.

Quello in questione è valido dal 19 maggio fino al 1° giugno 2025, dunque c’è ancora tempo per approfittare dei prezzi super scontati. Infatti in una delle ultime pagine l’attenzione si focalizza subito su un elettrodomestico. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Eurospin batte gli avversari con un volantino mai visto prima

L’elettrodomestico che sta andando a ruba è presente nella maggior parte nelle case degli italiani. È indispensabile farne a meno perché è uno dei mezzi di comunicazione di massa più diffusi in assoluto. Fu un’idea del tedesco Paul Nipkow quella di scansionare le immagini suddividendole in linee e successivamente John Logie Baird le trasmise in movimento facendo ricorso a un sistema elettromeccanico.

In Italia fu lanciato nel mercato a partire dal 1939, anche se dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu il vero boom. Nel 1976 nacquero Canale 5, Italia 1 e Rete 4 e dopo mesi le immagini in bianco e nero furono sostituite da quelle a colori. Stiamo parlando della televisione. Ebbene sì, Eurospin ne ha proposto una a un prezzo inimmaginabile. Non puoi non approfittare di una simile occasione.

Una Tv può essere tuo a un prezzo inimmaginabile

“Televisione Led HD Ready DA 24 Smart Majestic. Sistema operativo VIDA A, sintonizzatore analogico e digitale terrestre DVB HD, sintonizzatore satellitare DVB-S/S2 HD, riproduzione dei contenuti multimediali tramite USB, risoluzione HD Ready dimensioni: 55,3×6,7×33,1 h cm, con piedistallo: 55,3×16,5×36,7 h cm, classe energetica F”, ecco cosa si può leggere nella descrizione.

Tuttavia l’attenzione si focalizza subito sul prezzo: 129, 99 euro! Ovviamente i pezzi sono limitati, quindi sarebbe opportuno recarsi il più presto possibile in uno dei punti vendita Eurospin. Per maggiori informazioni basta consultare il sito oppure andare di persona. Ulteriore conferma del fatto che si riesce sempre a stupire il cliente.