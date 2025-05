ROMA, cerchia subito il 1° luglio | Bollo auto CANCELLATO per chi è nato in questi anni, praticamente 9 persone su 10

Milioni di italiani potranno fare a meno di pagare il bollo auto: ecco chi può usufruire dell’esenzione tanto attesa.

Il bollo auto rappresenta uno di quei tanti pagamenti annuali che si è costretti a sostenere se non si ha intenzione di andare incontro a eventuali sanzioni pecuniarie. In questo caso, come si deduce dal nome stesso, i destinatari sono tutti coloro che possiedono una vettura.

Ma se vi dicessimo che da ora molti potrebbero essere essenti? Proprio così, in base alla data di nascita, milioni di cittadini eviteranno di effettuare l’ennesimo pagamento, che nella stragrande maggioranza dei casi ammonta a centinaia di euro.

A partire dal primo luglio sono previste delle esenzioni, legate alla presenza di determinate caratteristiche del proprio veicolo, come l’anno di immatricolazione. Ma vediamo nel dettaglio chi rientra nella categoria degli esenti.

Addio bollo auto: arrivano le esenzioni

La tassa di possesso, meglio conosciuta come bollo auto, è spesso stata al centro di discussioni parlamentari, ma ora sono arrivate delle novità in merito, che permettono a numerosi proprietari di auto di ottenere una utilissima esenzione, legata, come accennato in precedenza, all’anno di nascita.

Infatti se l’automobilistaè nato tra il 1995 e il 2005, allora c’è la possibilità di evitare il pagamento del bollo auto, a patto però che il veicolo abbia una immatricolazione vecchia di almeno 20 anni. In questo caso infatti il suddetto ha l’opportunità di rientrare nella categoria dei mezzi considerati di interesse storico. Inoltre, è giusto sottolineare che chi ha ereditato una vettura da un parente può beneficiare della stessa esenzione.

I requisiti da avere per non pagare il bollo auto

Ci sono altri requisiti che l’auto in questione (in questo caso si include anche una moto) deve rispettare per poter usufruire dell’esenzione. Per esempio, è fondamentale che il veicolo disponga dell’iscrizione a un registro nazionale certificato e che non venga utilizzata per attività commerciali.

I requisiti però possono leggermente cambiare da regione a regione. In alcune infatti, l’immatricolazione deve aver compiuto almeno 30 anni e in questi casi il proprietario deve pagare solamente una tassa forfettaria, che non ha nulla a che vedere con quella di possesso.