Roma in delirio per l’evento del secolo | Sta per accadere qualcosa di UNICO, il 1° e 2 giugno tutti attesi in questa Piazza

Manca poco a uno degli eventi più amati sia dai romani che dai turisti. Non molto distante dalla capitale italiana, si svolgerà in un’atmosfera gioiosa e…si gusto.

Roma ha tanto da offrire, non solo un patrimonio artistico-culturale degno di tutto rispetto. Anche chi ama entrare in contatto con la natura può valutare l’idea di andare in località poco distanti dal centro.

A tal proposito non si possono non menzionare i borghi. Uno dei tanti è al centro dell’attenzione perché a breve i residenti accoglieranno più turisti del solito. Il motivo? Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it sembra che a breve ci sarà un evento più unico che raro inerente all’ambito gastronomico.

Infatti si tratta di una sagra che si svolgerà i primi due giorni di giugno. Ciò significa che manca poco per organizzare una giornata nel luogo, collocato nei pressi della capitale italiana, che farà da sfondo a uno degli eventi più attesi dell’anno.

Alla base c’è un supporto alla sostenibilità, alla cultura locale e alla tutela dell’ambiente. Non a caso il tema centrale è “Salviamo il Pianeta” e lo scopo è spingere le persone a riflettere sull’armonia che dovrebbe esserci tra uomo e natura.

Un angolo paradisiaco poco distante dalla capitale italiana

Il comune che ospita la sagra è posizionato al centro dei Colli Albani ed è quello più piccolo dell’area dei Castelli Romani. Nel suo lago furono ritrovate tra il 1927-1932 due navi che risalgono al periodo di governo dell’imperatore Caligola. Tra i luoghi di interesse ci sono la Chiesa di San Nicola (edificata dopo l’Editto di Milano del 313 d.C.) e il Palazzo Ruspoli (costruito nel Medioevo e ristrutturato nel Rinascimento).

Inoltre è la città italiana del Vino 2025, nonché uno dei borghi più belli d’Italia. Interamente incluso nel perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani, il suo lago è uno dei migliori per la qualità dell’acqua. Molti avranno capito di quale si sta parlando.

Una tradizione con un passato alle spalle ricca di sapore

La località in questione è Nemi e la sagra non è altro che quella delle fragole, un evento storico con 100 anni di celebrazione alle spalle. È un inno al mondo agricolo con le sue tradizioni locali che si ripete la prima domenica di giugno dal 1922. Le fragole del bosco di Nemi rappresentano un vanto per i residenti del posto. Sarà possibile gustarle tra fiori e ballo folkloristici.

Caratteristiche sono le “fragolare”, ovvero donne vestite con un costume tipico della tradizione. Oltre ad offrire le fragole, propongono calici di vino autoctoni provenienti dai vigneti dei Castelli Romani. Quest’anno la novità è la birra artigianale alla fragola realizzata dal birrificio Podere 676.