Hakimi, il campione ex Inter e un divorzio che fa (s)parlare

C’è un divorzio Vip che sta facendo (s)parlare ormai da qualche tempo: è quello tra il calciatore marocchino Achraf Hakimi e l’attrice ispano-tunisina Hiba Abouk. Il motivo di questo interesse non sta tanto nel fatto in sé, quanto nei rumours che lo circondano. E che si riferiscono a una singolare contromisura che il diretto interessato avrebbe preso per evitare di perdere metà dei suoi beni.

Il divorzio di Achraf Hakimi e Hiba Abouk

Non è la prima volta che Achraf Hakimi, giocatore del Paris Saint-Germain con un passato anche all’Inter, finisce sotto i riflettori per ragioni extra-calcistiche. Era già capitato quando il Nostro, come ricorda Inside Sport, era stato accusato di stupro da una 24enne francese. Il campione ha sempre negato ogni addebito, ma la sua ormai ex moglie ha chiesto comunque la separazione.

In questo contesto che non rappresenta esattamente un unicum, ecco però, scrive Fox News, il colpo di scena. Hakimi avrebbe intestato alla madre Saida Mouh la sua intera fortuna, stimata in oltre 70 milioni di dollari, per impedire alla Abouk di reclamarne una parte.

Il condizionale è d’obbligo perché, come precisa Pulse Sport, né la stella del soccer africano né l’ex consorte hanno confermato (ma neanche smentito) l’indiscrezione. Che, anzi, come rileva Morocco World News alcuni addetti ai lavori hanno già bollato come una fake news che sarebbe giuridicamente impossibile.

Qualora però la voce trovasse riscontro, quello di Hakimi sarebbe, per fare un parallelismo con la sua professione, un notevole dribbling legale. E d’altronde, quando un matrimonio perfetto è un’utopia, quale alternativa migliore di un… patrimonio perfetto?

