Hai 10/10 di vista? PROVA QUESTO: trova la C diversa ma attento, è più difficile di quanto pensi

Credi di avere la vista di un falco? Se vuoi una conferma allora mettiti alla prova con questo test visivo. Devi trovare la lettera con un dettaglio.

Ti è mai capitato di stare una giornata intera sul divano e non sapere come ammazzare il tempo? Sicuramente la risposta sarà positiva. Allora si cerca un modo per ammazzare il tempo. C’è chi fa zapping con il telecomando per andare alla ricerca di un programma televisivo interessante.

Poi c’è chi naviga sul web con il dispositivo cellulare o tablet ed ecco che ci si imbatte in siti che propongono dei test psicologici. Essi servono per mettere in risalto il proprio quoziente intellettivo.

I risultati sono oggettivi, in quanto gli esperti possono sottoporli a coloro che si affidano alle loro cure. In realtà sul web tanti possono fare al caso tuo e sono interamente gratuiti.

Uno di questi sta dando del filo da torcere a chi si vanta di avere una marcia in più rispetto alla massa. Andiamo a scoprire qual è e perché è così complicato da risolvere.

Vuoi metterti alla prova? Fai ricorso a questo test

Sul sito greenme.it è stato pubblicato un test visivo che sta mettendo a dura prova anche i più bravi. Il tutto diventa più complicato nel momento in cui si stabilisce anche un tempo da rispettare per trovare la soluzione. Se pensi di essere all’altezza allora accetta la sfida e mostra quanto vale il tuo quoziente intellettivo.

L’immagine propone l’innumerevole ripetizione della lettera C, precisamente 348 volte (12 righe e 24 colonne). Si deve trovare quella che si distingue dalle altre in pochissimo secondi. Non bisogna farsi prendere dal panico ed è fondamentale focalizzare l’attenzione su ogni punto dell’immagine senza dare nulla per scontato. Non sei riuscito a trovarla? Ecco dove è posizionata la lettera ricercata.

La soluzione è davanti ai tuoi occhi

Basta consultare la 9° riga e 9° colonna per poi concentrarsi sul lato sinistro dell’immagine. Hai ancora difficoltà a individuarla? Ecco un altro indizio: si trova alla 7° posizione a partire da sinistra. Per facilitare l’osservatore la lettera è stata cerchiata in giallo. Sicuramente avrai capito da solo che occorre più esercitazione per poter risolvere certi test visivi.

È importante non gettare la spugna per superare i propri limiti. Solo con la pratica si potrà affrontare una sfida del genere. Del resto chi allena il fisico con un’attività sportiva sa bene che dei risultati si ottengono con costanza e determinazione. Stesso discorso riguarda anche la mente che deve essere “tenuta in forma” quotidianamente anche 1 ora. I miglioramenti si vedranno con il tempo, quindi non demordere. D’altronde Roma non è stata costruita in un giorno!