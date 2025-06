Da fuori sembra chiuso, ma dentro succede qualcosa che non ti aspetti: è il ristorante più assurdo di Roma | Il locale misterioso nascosto tra le vie dell’Appio Latino

Nella Capitale è nato uno dei cineclub più esclusivi del Bel Paese: ecco cosa lo rende così unico e memorabile.

Da qualche mese il quartiere romano di Appio Latino si è arricchito di una innovativa e originale attività commerciale, rappresentata da un locale unico nel suo genere, situato nello stesso luogo dove fino a venti anni fa era presente una tipografia.

The Cineclub, questo il suo nome, arriva da un’idea di Davide Manca, direttore della fotografia e fondatore della rivista Fabrique du Cinéma, che si occupa non solo di tematiche cinematografiche, ma anche dell’organizzazioni di eventi, che ruotano comunque intorno ad esse.

Ogni anno infatti con il suo team, affitta un locale per accogliere migliaia di persone. Ecco perché ha pensato bene di avviarne uno tutto suo, in modo da avere un luogo fisso, dove poter ospitare gli invitati in qualsiasi momento.

Come è nato The Cineclub

Manca ha deciso di trasformare The Cineclub in un vero e proprio luogo di comunità. La ristrutturazione ha preso molto tempo, complice il fatto che il locale è stato chiuso per tanti anni. Però il direttore ha preso spunto proprio dalla vecchia tipografia optando per uno stile vintage-industriale.

Questo è stato raggiunto dando visibilità agli elementi originali già presenti, come il vetro, il ferro e il cemento. I colori rimandano invece alle mattonelle, risalenti agli anni ’50. All’interno si trovano tre sale: quella centrale, collocata al piano terra, che ospita il ristorante, la zona al primo piano dove sono presenti le varie mostre fotografiche, e infine la stanza più bassa, utilizzata per le proiezioni.

Le offerte del locale

L’atmosfera ricercata da Davide richiama quella dei cineclub degli anni ’90, ovvero delle associazioni culturali mirate allo studio e alla preservazione dell’arte cinematografica. Nonostante sia aperto da poco, il locale conta già 3000 iscritti, e si prevede che questo numero crescerà ancora nel prossimo futuro.

The Cineclub è aperto quattro giorni alla settimana, e ogni sera è dedicata ad un particolare evento, rappresentato per esempio dalla proiezione di un film, da un incontro con registi e attori o dalla rassegna di corti. Non mancano però spettacoli teatrali o musicali. Gli interessati a frequentare il Cineclub, dovranno sborsare la modica cifra di 15 euro.