Gwada negativo, scoperto un gruppo sanguigno nuovo e unico al mondo

Lo ha annunciato a Milano l’International Society of Blood Transfusion: a oggi è presente solo in una donna francese originaria di Guadalupa, si cercheranno altri portatori

Si chiama “Gwada negativo” l’ultima novità sfornata in ambito scientifico. Si tratta di un nuovo gruppo sanguigno che, come riferisce Scienze Notizie, è stato classificato come il 48simo sistema ematico conosciuto nell’uomo. Ed è letteralmente unico al mondo perché, aggiunge France 24, a oggi risulta presente soltanto in una donna francese originaria del territorio d’Oltremare di Guadalupa.

Analisi del sangue (© Jake Berenguer – U.S. Navy / Picryl)

La scoperta del Gwada negativo

Nel 2011, la Nostra si sottopose a esami di routine che rilevarono la presenza di un anticorpo sconosciuto. Tuttavia, come ha spiegato Thierry Peyrard, biologo medico dell’Établissement Français du Sang, i mezzi dell’epoca non erano sufficientemente avanzati per poter proseguire la ricerca. Solo a partire dal 2019, grazie alla tecnica del sequenziamento del DNA ad alto rendimento, è stato possibile identificare una mutazione genetica inedita.

Peraltro, la circostanza è ancor più eccezionale perché solitamente la variante si ripete in qualche familiare, laddove la paziente in questione è compatibile solo con se stessa. I suoi genitori, fratelli e sorelle hanno infatti una sola copia dell’allele modificato, mentre bisogna averli entrambi affinché emerga il Gwada negativo.

In ogni caso, si sta predisponendo un protocollo speciale per provare a individuare, scrive Radio France, altri portatori, soprattutto tra i donatori dell’arcipelago caraibico. Da cui, en passant, deriva il curioso nome del gruppo sanguigno, scelto anche, come ha puntualizzato l’esperto dell’ESF, perché «suona bene in tutte le lingue».

Thierry Peyrard (immagine dal suo profilo LinkedIn)

Piccola nota (patriottica) a margine: la scoperta parla anche un po’ italiano, perché è stata annunciata dall’International Society of Blood Transfusion in quel di Milano. A quanto pare, anche il… risotto fa buon sangue.

Guadalupa (© Anna Rydin / Wikimedia Commons) Logo dell’International Society of Blood Transfusion (© International Society of Blood Transfusion)