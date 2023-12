Giustizia, lo scontro Crosetto-Anm e l’autogol dei magistrati

Test per l’esame di giornalismo sulla giustizia, segnatamente sullo scontro tra l’Anm e Guido Crosetto dopo l’intervista di quest’ultimo al Corsera sull’esistenza di una «opposizione giudiziaria». Il candidato consideri che, dopo che il Ministro della Difesa ha denunciato «riunioni di una corrente della magistratura» per fermare la presunta «deriva antidemocratica» del Governo Meloni:

Toga (© gianlucamuscelli / iStock)

a) Giuseppe Santalucia, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, ha tuonato a Sky TG24 che «da Crosetto sono arrivate parole inaccettabili».

Giuseppe Santalucia (immagine dal profilo Facebook dell’Associazione Nazionale Magistrati)

b) Sempre il Nostro, durante l’assemblea generale del sindacato delle toghe, come riporta Il Riformista ha bollato le accuse come «fake news» senza fondamento.

Logo dell’Anm (immagine dal profilo Facebook dell’Associazione Nazionale Magistrati)

c) Nella stessa circostanza, Giovanni “Ciccio” Zaccaro, segretario del gruppo dei magistrati progressisti Area, come rileva l’ANSA ha accusato l’esponente di FdI di «delegittimare le istituzioni repubblicane».

Lo scontro sulla giustizia

d) Nel frattempo, Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera, ha affermato che «nelle parole di Crosetto ci sia qualcosa di molto simile all’eversione».

Chiara Braga (immagine dal suo profilo Facebook)

e) Le ha fatto eco, come riferisce l’Adnkronos, Angelo Bonelli, leader di Avs, secondo cui «alludere ad un complotto» dei magistrati contro l’esecutivo «è vera e propria intimidazione».

Angelo Bonelli (immagine dalla sua pagina Facebook)

f) Analogamente, secondo l’ex bi-Premier Giuseppe Conte, informa Il Sole 24 Ore, il titolare di Palazzo Baracchini ha esposto «complottismi e vittimismi», dimostrando una «carente cultura delle istituzioni».

Giuseppe Conte (© Governo.it)

Ora, il candidato consideri quanto accaduto, in relazione al cosiddetto “caso Cospito”, ad Andrea Delmastro, sottosegretario fratellista alla Giustizia. Che, scrive Rai News, è stato rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d’ufficio nonostante perfino il Pm avesse chiesto il non luogo a procedere.

Andrea Delmastro (immagine dal suo profilo Facebook)

Ciò posto, il candidato ha un minuto per commentare, prescindendo da epiteti riacesi, come le uscite giuridiche dal seminato siano proprio il modo migliore per smentire Crosetto.

Guido Crosetto (immagine dalla sua pagina Facebook) Giorgia Meloni (© Governo.it) Giovanni “Ciccio” Zaccaro (immagine dall’account Twitter di Magistratura Democratica)