Israele-Hamas, sfatiamo un paio di luoghi comuni sulla guerra

Come abbiamo già sottolineato, la propaganda è parte integrante di qualsiasi conflitto, e la guerra Israele-Hamas non fa eccezione. Semmai, sorprende – e non in positivo – che a farsi megafono di una narrazione di parte siano categorie che si supporrebbe essere equanimi. Anche per questo giova certamente sfatare un paio di luoghi comuni sorti (o rilanciati) nell’ultimo mese e mezzo.

La guerra tra Israele e Hamas (© Al Araby via Wikimedia Commons)

Sfatiamo un paio di luoghi comuni sulla guerra Israele-Hamas

Il primo riguarda proprio l’organizzazione islamista, da alcuni – troppi – spacciata per movimento di resistenza palestinese. Ebbene, questo consesso pseudo-partigiano, come riferisce Il Riformista, ha dato uno dei più tragici tra gli annunci.

Bandiera di Hamas (© Guilherme Paula e Oren neu dag via Wikimedia Commons)

«Kfir Bibas è morto con la madre e il fratello in un bombardamento israeliano». Coi suoi 10 mesi, era il più giovane tra gli ostaggi ebrei rapiti lo scorso 7 ottobre: il fratello maggiore Ariel, invece, aveva 4 anni.

Kfir Bibas (immagine dal profilo Instagram di “Bring Them Home Now”)

In effetti, aggiunge Sky News, l’esercito di Tel Aviv sta verificando la veridicità dell’informazione, anche perché è già accaduto che dei sequestrati siano stati falsamente dichiarati morti. Ma, anche se fosse tutto vero, inclusa la dinamica, le stesse Israel Defense Forces hanno già twittato che «Hamas deve essere ritenuto responsabile».

The Bibas family, including 10-months-old Kfir, 4-year-old Ariel and their mother Shiri were abducted by Hamas on October 7.



Hamas must be held accountable.

Hamas must release all hostages immediately. pic.twitter.com/aizQ6M0Yp2 — Israel Defense Forces (@IDF) November 29, 2023

Hanno perfettamente ragione perché, se i piccoli non fossero stati strappati dal proprio kibbutz con la loro famiglia dai miliziani jihadisti, sarebbero tutti ancora vivi. Ecco dunque a chi inneggiano realmente le cosiddette “piazze pro-Gaza”: a uno spietato gruppo terroristico.

Protesta pro-Palestina davanti alla Casa Bianca (© Ted Eytan via Wikimedia Commons)

Il cliché sui “due Stati”

Tuttavia, il cliché più diffuso è un altro – quello relativo alla necessità di “due Stati” come unica via verso la pace. In un mondo ideale, sicuramente. Peccato però che, come ha magistralmente ricostruito Fiamma Nirenstein su Il Giornale, sono proprio i Palestinesi ad aver sempre rifiutato questa soluzione. È accaduto a Camp David nel 2000, con Yasser Arafat, e di nuovo ad Annapolis nel 2007, con Abu Mazen, attuale Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese.

Fiamma Nirenstein (© Shomroni via Wikimedia Commons)

Tanto per dire che, probabilmente, anche stavolta l’ideologia finirà per pagare dazio, se non alla realtà, almeno alla realpolitik. Che d’altronde, per parafrasare un celebre aforisma del generale e stratega prussiano Carl von Clausewitz, “non è che la continuazione della guerra con altri mezzi”.

Abu Mazen (© Simon Walker / No 10 Downing Street via Wikimedia Commons) Yasser Arafat (1929-2004). © SA’AR YA’ACOV / Government Press Office via Flickr Karl Wilhelm Wach – Ritratto di Carl von Clausewitz (1780-1831). © Wikimedia Commons Logo dell’esercito israeliano (IDF). Immagine dalla pagina Facebook delle Israel Defense Forces Logo dell’Autorità Nazionale Palestinese (© Uriber via Wikimedia Commons) Propaganda (© Aurel_Cham via Pixabay)