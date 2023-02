Alfredo Cospito, gli anarchici chiamano il Carlino: “A Bologna un attentato”

La tensione sulle sorti di Alfredo Cospito tra gli anarchici è altissima, in una telefonata anonima arriva la minaccia per la città di Bologna, ci sarà un attentato. La telefonata, intorno alle 8 della mattinata di martedì ma diffusa oggi, alla redazione del Resto del Carlino. La minaccia legata ai gruppi anarchici.

La telefonata ricevuta dalla portineria della sede del Resto del Carlino in via Mattei. “A Bologna ci sarà un grave attentato per i fatti relativi a Cospito”, ha comunicato all’addetto l’ignoto telefonista.

Dalle testimonianze di chi ha preso la chiamata sappiamo che aveva una “voce giovane e maschile, senza accenti, con una lieve cadenza bolognese. La chiamata, rimbalzata da un numero interno, forse quello del vecchio centralino, è stata presa alle 8,05. Neppure un minuto. Alle 8,06 l’interlocutore aveva già messo giù”.

È stata immediatamente avvisata la Digos, che ha ascoltato il dipendente e che adesso sta lavorando, con la Procura, per individuare, attraverso l’analisi dei tabulati telefonici, il numero da cui è partita la chiamata.

