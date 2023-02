Vasto, auto in divieto di sosta: poliziotti usano teaser e manette su negoziante

Scene di questo genere siamo abituati a vederle accadere in America, non certo a Vasto nel chietino dove nella mattinata del 31 febbraio, due poliziotti hanno usato teaser e manette sul negoziante. Motivo dello scontro un’ auto in divieto di sosta.

Immagini e riprese video da cellulare di quanto accaduto, sono state filmate da alcuni passanti che hanno diffuso il video sulla rete scatenando feroci polemiche.

Vasto, poliziotti usano teaser e manette su negoziante

Siamo di fronte ad una pescheria Vasto, quando due poliziotti intervengono per un’automobile lasciata in divieto di sosta. Il commerciante esce dal proprio esercizio e protesta, nel video si sente l’uomo dire “Ma tu lo hai capito che io sto lavorando?”. L’agente di polizia sembra non essere intenzionato a lasciar correre, infatti si sente a sua volta dire: “Non hai capito, ti sto per denunciare”. Momenti concitati tra i due poi scoppia il caos.

Uno dei due poliziotti estrae il teaser e afferma ad alta voce: “Ti devi mettere giù, ti sparo col teaser”. Nella confusione la moglie dell’uomo cade a terra tra le urla e l’esercente viene immobilizzato e poi portato via. A suo carico una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Negoziante in manette: le polemiche

A condividere il video, tra gli altri, il segretario generale di Rifondazione comunista, Maurizio Acerbo, che su Facebook scrive: “Credo che questi agenti vadano sospesi immediatamente dal servizio. Ma che siamo a Los Angeles?”.

Il legale dei poliziotti, l’avvocato Fiorenzo Cieri, riporta il sito locale ChiaroQuotidiano.it, afferma che “nel video si vede solo ciò che è accaduto dopo, ma si tratta della conseguenza di ciò che era avvenuto in precedenza. Non è stato sparato alcun dardo con il taser, che ha emesso solo un segnale sonoro usato come deterrente. I miei assistiti – aggiunge – quereleranno, persona per persona, tutti coloro che si sono resi autori di commenti offensivi. Mi meraviglio della facilità con cui non si ha rispetto per la divisa”.

Qui il video pubblicato dall’agenzia Ansa della vicenda di Vasto.

*Immagini prese dalle foto circolate sui social

