Giovanni Benucci: imprenditore giovanissimo sbarca in Oriente

Giovane imprenditore di 27 anni esce dagli schemi e raggiunge gli Emirati Arabi. Tutto quello che c’è da sapere sull’imprenditore italiano Giovanni Benucci.

Trading e Marketing online: chi è l’imprenditore Giovanni Benucci

Giovanni Benucci (qui il suo profilo Instagram) fin da adolescente sentiva di avere qualcosa di diverso da tutti i suoi coetanei. Ha iniziato basandosi sul trading ovvero sulla compravendita di strumenti finanziari tramite internet, per poi divenire un celebre imprenditore in tutto il mondo.

Internet: Marketing online

Una volta creata la sua azienda, oggi denominata Predator Corporation, nel giro di poco tempo è diventato conosciuto in tutta Italia e in Oriente.

La chiave che ha portato Giovanni al successo è stata differenziarsi da tutto e da tutti…soprattutto sui social. La cosa più importante per questo giovane imprenditore italiano è far sentire tutti i suoi clienti membri di un vero e proprio “branco”.

Giovanni Benucci si occupa di trading online ovvero della compravendita di strumenti finanziari tramite internet e sul marketing online. Con la sua azienda si rivolge sia a grandi che piccoli investitori offrendo agli uni la possibilità di investire il proprio denaro posseduto e facendolo fruttare e agli altri la possibilità di muovere i primi passi per guadagnare online. Una volta raggiunta Dubai deciso di sposarsi in questa magnifica città ed ora ha in mente con la sua agenzia grandi progetti con imprenditori e influencer italiani.

© Riproduzione riservata