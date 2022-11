Una scuola di lingua italiana di Roma premiata come miglior scuola per soggiorni linguistici

Dopo la conferma della Scuola Leonardo da Vinci agli ST Star Awards come miglior gruppo di didattica e organizzazione nell’ambito dei soggiorni linguistici, nelle nostre sedi si percepisce la serena soddisfazione e il convincimento di aver operato in base alle nostre passioni. E’ ciò che conta, ed è ciò che costituisce il percorso complesso e insieme entusiasta da affrontare ogni giorno. L’importante risultato testimonia il livello qualitativo raggiunto da un gruppo che, da moltissimi anni ormai, provvede con passione e competenza alle aspettative e agli entusiasmi di migliaia di studenti provenienti da ogni parte del mondo. Studenti d’ogni età e storie diverse, ragazze e ragazzi pronti a immergersi nella narrazione di un mondo evidentemente ricco di fascino, mondo che i nostri operatori rivelano giornalmente mediante attenzione e perizia coltivate costantemente.

A Roma, nella sede di Piazza dell’Orologio, il numero degli studenti continua ad aumentare. E’ un risultato molto importante, specialmente pensando al periodo sofferto durante la pandemia. Le improvvise difficoltà dovute al Covid hanno messo a dura prova tutti gli attori: la dirigenza, lo staff e gli insegnanti. Il nostro gruppo di Roma è riuscito proprio in quel momento a identificare ancor di più il suo ruolo, traendo dagli ostacoli e dalle complicazioni un incentivo a resistere e a migliorarsi. L’aiuto congiunto dei nostri studenti, adattatisi abilmente alle nuove tecnologie, ha permesso a tutti di riprendere e addirittura arricchire il percorso, pensando e poi promuovendo maggiore condivisione anche all’esterno delle classi.

Per tutto questo, la Scuola Leonardo da Vinci di Roma ritiene opportuno integrare, alla fondamentale dimensione didattica svolta in classe, un’attività ricreativa in grado di recepire lo spirito e la dedizione di tutti gli studenti che ‘sentono’ l’occasione di arricchire le proprie osservazioni e le proprie speranze.

Parlando quotidianamente con i nostri studenti è infatti possibile comprendere quali siano i loro sogni, e la loro volontà di poter interiorizzare l’universalità delle bellezze artistiche. E a Roma e nei borghi che la circondano di opportunità ce ne sono infinite. Le fotografie e i commenti all’interno della dimensione Social degli studenti a Roma ne sono la conferma: 5.000 followers nella pagina Instagram della Scuola e sempre più ascoltatori di Italiano ON-Air, il podcast sulla lingua italiana dove ogni settimana è possibile imparare nuovi vocaboli o scoprire delle curiosità legate alla storia, alla cultura o alle tradizioni italiane.

Il riconoscimento internazionale diventa allora, ancora una volta, un ulteriore incoraggiamento a proseguire con entusiasmo il percorso intrapreso.

Photos courtesy of Lu Yuan

