Crisi di debito: per le difficoltà nel pagamento delle rate dei finanziamenti ora c’è Debitoo

Una situazione debitoria può essere spesso motivo di incertezza, soprattutto quando il verificarsi di eventi sfavorevoli contribuisca a determinare una difficoltà nel rimborso delle rate.

Una soluzione concreta per uscire da questa impasse è quella offerta da Debitoo, la realtà specializzata nella tutela di tutti quei consumatori che, dopo aver sottoscritto un debito con una finanziaria, si ritrovino a vivere una situazione economica tutt’altro che stabile.

Difatti, quando si verifica un disallineamento tra gli impegni presi e le risorse finanziarie disponibili, spesso si ignora la presenza di clausole contrattuali che potrebbero giocare a vantaggio del consumatore, oltre alla presenza del Testo Unico Bancario (TUB), che detta le regole in tema di Recupero del Credito Stragiudiziale e Giudiziario, prevedendo una serie di disposizioni a tutela del debitore.

È da questa consapevolezza che nasce l’approccio di Debitoo e del suo fondatore, il Dr. Gabriel Anca, che qualche anno fa, dopo aver lasciato il suo ruolo di Credit Manager e Procuratore Stragiudiziale per alcune delle più importanti realtà finanziarie e bancarie, ha scelto di trasferire il suo know how su debitoo.it, per metterlo a disposizione di quei sottoscrittori colpiti da situazioni debitorie avverse.

Grazie alle competenze acquisite nell’arco del suo decennale percorso professionale presso società come Compass Banca Spa, Agos Ducato Spa, Gruppo Mediobanca Spa e Ifis Banca Spa, Gabriel Anca vanta infatti una lunga esperienza in tema di trattative bancarie.

L’ampia conoscenza del settore ha fatto sì che nel tempo potesse risolvere questioni complesse applicando le sue competenze e la normativa di riferimento, restituendo la dignità a tutti quei debitori che si siano ritrovati a vivere una condizione di disagio.

I servizi offerti da Debitoo.it a tutela del debitore

Debitoo mette a disposizione un’offerta che contempla la risoluzione di crisi da sovraindebitamento secondo quanto previsto dalla legge, interventi per abbassare la rata del prestito o per ottenere il rimborso spettante dopo la chiusura anticipata di una cessione del quinto e la valutazione della convenienza di una proposta di saldo e stralcio, con un supporto che aiuta a individuare preventivamente la presenza di eventuali irregolarità bancarie.

Per usufruire del servizio è sufficiente richiedere una consulenza su debitoo.it, sito web ufficiale della società, compilando un pratico modulo e ricevendo un riscontro nel giro di 24 ore.

Tutti gli aspetti legati alla gestione della pratica, naturalmente, sono a carico dell’ufficio legale del portale, che in parallelo si occupa di trattare direttamente con la società creditrice per conto del debitore.

Il consorzio Debitoo opera infatti per mezzo di una squadra di operatori specializzati, che offre sempre un approccio competente e risolutivo, ma soprattutto incontestabile dalla società creditrice.

Questa modalità di intervento, basata su una consulenza chiara e trasparente e sulla volontà del fondatore di standardizzare ogni procedura, ha condotto alla risoluzione favorevole di numerosissime pratiche, che solo nell’ultimo anno ha permesso di restituire la serenità a oltre 1300 persone.

La formazione, del resto, è parte integrante dei principi alla base di Debitoo, nonché di quel processo di affermazione che nei prossimi mesi vedrà il servizio espandersi a livello internazionale.

Debitoo sbarca nel Lazio: al via la ricerca di professionisti

Ad oggi, dopo anni di operatività nelle regioni del centro nord, Debitoo si prepara a diffondersi in tutto il paese con un percorso che, prossimamente, vedrà espandere l’attività di consulenza anche nel Lazio.

L’attivazione del servizio darà ben presto il via alla ricerca di nuovi professionisti su tutto il territorio, che verranno impiegati nei servizi di assistenza al debitore per la ristrutturazione delle specifiche situazioni finanziarie.

Il nuovo corso darà inoltre il via tutta una serie di novità, che condurranno all’attivazione di nuove MasterClass, di una rete capillare di filiali di consulenza e al lancio un’app interattiva per la gestione delle perizie in tempo reale. A tutto ciò seguiranno diverse iniziative a supporto dei debitori in difficoltà: una serie di novità che verranno svelate nei prossimi mesi.

© Riproduzione riservata