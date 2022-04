Giornata Mondiale della Terra, ecco le raccolte fondi online che possono tutelare l’ambiente 

Il 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra. Quest’ultima edizione ha come tema centrale Invest in our Planet. L’obiettivo è quello di preservare la nostra salute e garantire un futuro migliore alle nuove generazioni, per un mondo più sostenibile. GoFundMe

Come spiegato da GoFundMe, la pandemia “è stata e, continua ad essere, espressione dell’alterazione dell’equilibrio tra uomo e natura, mentre il conflitto in Ucraina sta evidenziando la fragilità delle politiche energetiche adottate finora e l’importanza di accelerare la transizione ecologica“.

Le raccolte fondi che possono tutelare l’ambiente

Un aiuto valido per contribuire fin da subito è legato al crowdfunding. Attraverso le raccolte fondi online, infatti, è possibile sostenere delle associazioni ambientaliste o finanziarie dei progetti di cambiamento in cui si crede. All’interno della pagina “Earth Day 2022: la Terra ha bisogno di te!“, sono già attive molte campagne di GoFundMe.

È possibile trovare, infatti, quelle inerenti alla piantumazione di alberi, alla creazione di piccole foreste in città, alla rimozione delle reti da pesca abbandonate che danneggiano i mari, alla realizzazione di un’accademia musicale ecosostenibile, al rispetto della biodiversità e alla salvaguardia dei lupi in Italia. Con il crowfunding, dunque, è possibile sostenere diversi progetti e diventare protagonisti del cambiamento.

© Riproduzione riservata