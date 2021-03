Dopo quelli del cartellino e quelli del quartierino, non potevano certo mancare i furbetti del vaccino. Una schiera – per ora non particolarmente folta – di personalità anche istituzionali sospettate di aver piegato regole ed elenchi ai propri desiderata. Gli ultimi a finire nel tritacarne social-mediatico sono stati Nicola Morra, presidente grillino della Commissione Antimafia, e Andrea Scanzi, firma de Il Fatto Quotidiano. I quali sono, comunque, in buonissima compagnia.

Gli antesignani dei furbetti del vaccino

In principio fu Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, che si era fatto inoculare il siero anti-Covid in occasione del V-Day del 27 dicembre scorso. Quando le fiale erano riservate agli operatori sanitari, circostanza che aveva spinto Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, a tacciare lo Sceriffo di «abuso di potere». Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca durante la vaccinazione

Un altro primo cittadino, quello di Corleone Nicolò Nicolosi, era invece finito nella bufera in prima persona. “Colpa” della scelta di immunizzarsi assieme agli assessori della sua giunta, pur non rientrando tra le categorie prioritarie stabilite dalla normativa. Scelta rivendicata in base alla considerazione che «il sindaco è l’autorità sanitaria del territorio», ma che alla fine lo ha comunque portato alle dimissioni. L’ex sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi

I casi Morra e Scanzi

Più di recente, ha scatenato un vespaio il caso di Andrea Scanzi, su cui la Procura di Arezzo ha anche aperto un fascicolo conoscitivo. Il giornalista ha affermato di aver ricevuto l’antidoto da “riservista”, in quanto caregiver degli anziani e fragili genitori. #Scanzi #VaccinoSospeso pic.twitter.com/PXDBPTKdr9 — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) March 22, 2021

Spiegazione che però non ha convinto Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, da cui è arrivato un durissimo j’accuse. «Ha detto che doveva fare il caregiver dei suoi genitori e vorrei capire quando, visto che è sempre in giro. Peraltro i suoi genitori fortunatamente stanno bene. Ha detto che si è iscritto a una lista “di riserva” e si è scoperto che la lista semplicemente non esisteva. Ha detto di aver rispettato le regole quando invece le ha violate in modo squallido, mentendo a tutti». C’è un giornalista pagato dalla Rai, dal Fatto Quotidiano e da La7 per insultarci costantemente in TV. Si chiama Andrea… Pubblicato da Maria Elena Boschi su Martedì 23 marzo 2021

Infine, ultimo venne Morra, su cui i riflettori si sono accesi per via di un blitz alla centrale operativa vaccinale di Cosenza. Durante il quale, secondo quanto denunciato da un dirigente dell’Azienda Sanitaria Provinciale, avrebbe lamentato che gli anziani zii della moglie non avessero ancora ricevuto l’antidoto. Versione contestata dal senatore del M5S, che ha parlato di un’ispezione «per verificare l’efficacia della campagna vaccinale» ma senza richieste di favoritismi. Il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra