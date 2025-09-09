Funerali Emilio Fede, tra i presenti spunta un volto che ha fatto tremare la chiesa | Nessuno si aspettava quello che ha fatto

Una vecchia conoscenza del piccolo schermo ha voluto dare l’ultimo saluto al celebre presentatore: ecco di chi si tratta.

Poche ore si sono celebrati i funerali di Emilio Fede, venuto a mancare il 2 settembre 2025 all’età di 94 anni. Una perdita immensa per il mondo della televisione, dove il noto presentatore ha trascorso gran parte della sua carriera.

Nonostante si fosse ritirato a vita privata ormai da diverso tempo, non sono mancati i messaggi di cordoglio da parte di alcuni suoi ex colleghi e conoscenti, come Bruno Vespa, che lo ha definito una delle figure centrali durante i primi anni del servizio pubblico.

Anche politici di spicco hanno voluto dedicare qualche parole alla scomparsa del conduttore. Tra questi Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che ha sottolineato il ruolo che il suddetto ha avuto nel’innovazione del linguaggio giornalistico. Tuttavia, a dare l’ultimo saluto sono arrivati alcuni sorprendenti volti. Uno di questi in particolare, ha catturato l’attenzione delle persone presenti.

Il toccante addio a Emilio Fede

Il funerale si è tenuto a Segrate, dove Fede ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita. Si trovava infatti in una casa di cura quando le sue condizioni di salute sono peggiorate. Prima della funzione è intervenuta la figlia Sveva, che ha affermato affettuosamente come questo giorno sarebbe stato l’ultima diretta del papà, che per venti anni è stato alla guida del TG4.

Ha poi aggiunto di aver rispettato la sua volontà di dire addio in modo silenzioso, senza alcun tipo di clamore. E così è stato. Assente è stata invece l’altra figlia, con la quale da tempo non era in buoni rapporti. I volti noti invece erano tanti, ma c’è ne uno che ha spiccato su tutti: Paolo Brosio.

La commozione di Paolo Brosio

Il giornalista ha voluto dare l’ultimo saluto allo storico direttore e suo amico di lunga data. Appena arrivato in chiesa ha abbracciato subito la figlia Sveva e si è lasciato andare all’emozione. In lacrime ha confessato: “Mi trattava male, mi cazziava, ma lo faceva perché mi voleva bene“.

I due infatti erano stretti da un forte rapporto di amicizia, fatto di affetto ma anche di momenti meno piacevoli. Brosio lo considerava un vero e proprio mentore, sin dal suo arrivo al TG4, dove il sessantottenne ha lavorato come collaboratore.