Ultim’ora Roma Est: esplosione devastante nel quartiere: case danneggiate e famiglie sfollate | Se abiti in zona rischi di perdere tutto
I danni provocati dall’esplosione sembrano essere più gravi di ciò che si era preventivato: ecco la situazione attuale.
Un’esplosione avvenuta nel cuore della città ha lasciato i residenti amareggiati, oltre ovviamente allo shock iniziale provato. Del resto, non capita tutti i giorni di ritrovarsi in una situazione di questo genere, dove non si ha la minima idea di come comportarsi.
Il boato si è percepito a km di distanza, e nessuno inizialmente ne conosceva la causa, almeno fino a quanto la notizia non è giunta ai telegiornali nazionali, oltre a essere coperta dalla stampa locale. A pagarne le spese più grandi sono stati i cittadini, che hanno riscontrato dei danni notevoli nelle proprie abitazioni.
Nonostante siano passati ormai due mesi dall’incidente, alcuni si lamentano della mancanza di aiuti economici da parte del Comune per sostituire o aggiustare ciò che è stato rovinato. Le testimonianze dei residenti sono molto chiari in merito.
L’esplosione ha lasciato senza parole i cittadini
Erano da poco scoccate le 8 della mattina quando il 4 luglio 2025 si è verificata una forte esplosione in Via dei Gordiani, all’altezza di zona Prenestina. Un distributore di carburante è andato a fuoco durante un’operazione di rifornimento.
Alcuni cittadini sono stati svegliati dall’enorme trambusto, accorgendosi che anche la propria abitazione aveva subito dei danni notevoli. E ancora oggi per decine e decine di romani, le cose non sono tornate alla normalità.
Il conto dei danni: cosa dicono i residenti
I proprietari delle case danneggiate dall’esplosione hanno provato di tutto pur di mettere una pezza alle finestre rotte. Sono ricorsi allo scotch, al cellophane e persino alle travi di legno. La maggior parte dei privati ha avuto modo di sostituire infissi e porte a loro spese, me nei condomini la situazione è rimasta tale e quale a due mesi.