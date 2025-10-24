Affitti, quest’anno li paga il Governo: con il contratto registrato ti danno subito oltre 2.600 €

Arriva la notizia che tutti aspettavano. Il governo ti rimborsa, basta avere un contratto di fitto

Fittare una casa, oggi, è diventato molto più di una semplice opzione abitativa: è un compromesso tra libertà e sopravvivenza economica. Vivere da soli, o anche in famiglia, comporta infatti una spesa costante e crescente che incide profondamente sui bilanci mensili.

Non si tratta solo dell’affitto: la gestione di una casa implica una somma di costi che, tra bollette, utenze e spesa quotidiana, finiscono per pesare come un mutuo, senza però la prospettiva di un bene di proprietà.

Negli ultimi anni, il costo della vita in Italia è salito vertiginosamente. L’inflazione ha toccato punte che non si vedevano da decenni e tutto, dall’energia al cibo, è diventato più caro.

Per chi deve mantenere una casa, questo significa destreggiarsi tra scadenze, rate, canoni e rincari che lasciano poco spazio alla serenità. Anche le famiglie con due stipendi faticano a chiudere il mese, specie nelle grandi città, dove il mercato immobiliare è sempre più competitivo.

Tra affitto e spese accessorie

A questo scenario si aggiungono le spese accessorie. Le bollette di luce e gas, anche se in calo rispetto ai picchi del 2022, restano elevate, e la spesa alimentare continua a risentire dell’aumento dei prezzi. Vivere in autonomia, oggi, significa dunque affrontare una somma di costi fissi che riducono ogni margine di risparmio. E così, anche chi vorrebbe investire in un immobile spesso deve rinunciare, preferendo un contratto d’affitto meno vincolante ma più sostenibile nel breve periodo.

Molti italiani, infatti, scelgono il fitto proprio per contenere le spese immediate. Rinunciano alla prospettiva di diventare proprietari, ma evitano di accollarsi un mutuo pluridecennale o le tasse legate all’acquisto. È una scelta che privilegia la flessibilità: la possibilità di cambiare città, di adattarsi alle circostanze lavorative, di non immobilizzare i propri risparmi.

Tuttavia, nel lungo periodo, vivere in affitto comporta anche un limite evidente: i soldi spesi non costruiscono un capitale, e dopo anni di sacrifici ci si ritrova spesso punto e a capo.

Uno spiraglio di luce

Negli ultimi anni, per alleviare almeno in parte il peso economico dell’affitto, lo Stato ha introdotto alcuni incentivi specifici. Tra questi, il bonus affitto studenti fuori sede, pensato per aiutare chi frequenta università lontane dalla propria città di residenza. Si tratta di una detrazione destinata a chi sostiene un canone di locazione per motivi di studio, a condizione che l’abitazione si trovi in un comune diverso da quello familiare.

Come spiega Il Fatto Quotidiano, il bonus consente di detrarre una parte del canone d’affitto dalle imposte, a determinate condizioni di reddito e distanza tra residenza e sede universitaria. L’obiettivo è quello di sostenere economicamente le famiglie e i ragazzi che si trovano a dover gestire da soli tutte le spese legate alla vita fuori sede.