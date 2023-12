Francesca Tocca, incinta è ancora più bella: la foto con Raimondo è più unica che rara

Francesca Tocca, la ballerina in dolce attesa è ancora più bella. La dolcissima foto, nonché super rara, con il suo Raimondo.

Francesca Tocca ha spezzato in men che non si dica in mille pezzi i cuori dei suoi numerosissimi estimatori, nonché del vasto pubblico di Amici, dove opera da tempo come ballerina professionista, quando è stata assente dalle registrazioni per un periodo di tempo. Purtroppo un grave infortunio non le ha permesso in quel momento di procedere la sua avventura nel padre di tutti i talent.

Lì opera da svariato tempo anche il marito nel ruolo di coach di danza. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, che per amore della sua lei ha lasciato la corte di Milly Carlucci e di Ballando Con Le Stelle. Grazie a Maria De Filippi è riuscito a riconquistare il cuore della sua consorte, dopo che si erano allontanati e avevano vissuto alcuni flirt.

Lei in particolare si era legata al ballerino Valentin Dumitru. Sovente si parla ancora di crisi fra lei e Todaro che però, ora come ora, non c’è. Si era anche sussurrato di un loro nuovo allontanamento anche nel corso dell’estate 2023. In parole povere bastava che i due non fossero insieme in qualche scatto in villeggiatura e si scatenava subito il chiacchiericcio.

Raimondo e Francesca, una coppia pepata

Come ha affermato anche lui, entrambi hanno due caratterini pepati, soprattutto lei, che non esita pure a lasciare il tavolo del ristorante se si arrabbia. Lo ha confessato Raimondo a Verissimo tempo fa. Di recente ne è stato nuovamente ospite in compagnia stavolta della bellissima moglie, con la quale ha messo al mondo la splendida Jasmine.

Francesca in dolce attesa è apparsa uno splendore, ancora più bella del solito. Lo scatto poi al riguardo, oltre ad essere dolcissimo, rappresenta una vera coccola per il cuore e l’anima dei fan. Tra l’altro è uno dei pochissimi che la ritraggono così insieme al marito. Ed è dunque pure per questo motivo che risulta ancora più speciale.

La foto amarcord della gravidanza di lei

Fatto sta che non si tratta di una fotografia recente, ma dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord. In quel momento Francesca portava in pancia la piccola Jasmine e sia lei che Raimondo erano felicissimi. Quando si sono riappacificati tempo fa si era sussurrato del fatto che potessero dare un fratellino o una sorellina alla loro figlia primogenita.

L’idea non è stata del tutto cancellata, ma pare che non sia del tutto imminente. Quando Silvia Toffanin le ha posto la domanda precisa a riguardo, lei è parsa imbarazzata. A togliere le castagne del fuoco è stato il marito. E lo ha fatto dicendo che è nei loro progetti ma non quest’anno. La coppia ha poi affermato che stia pensando sì di allargare la famiglia, ma con un nuovo e delizioso cagnolino.