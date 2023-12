Grande Fratello, allarme rosso per la concorrente: “ho un ritardo” | Gravidanza dentro la casa

Grande Fratello, si parla di allarme rosso per una concorrente. Lei parla di ritardo. La gravidanza che sconvolge.

Parliamoci molto chiaramente, anche quest’anno il padre di tutti i reality non smette mai e poi mai di stupire. Ora poi che si sa che proseguirà a livello di programmazione fino a primavera inoltrata, per cedere il passo all’Isola dei Famosi, le nuove entrate nella Casa stanno nuovamente scombussolando i vari equilibri creati.

A entrare non solo personaggi vip. Ora a sconvolgere i cuori palpitanti dei tanti telespettatori è l’entrata della bellissima Monia, ex di Massimiliano Varrese, grandissimo protagonista di questa edizione. Nonostante non si fossero visti per ben 13 anni l’intesa tra di loro era più che evidente e palpabile.

Lui poi nel vederla aveva gli occhi che gli brillavano. In molti sui Social stanno iniziando a sentenziare che con molta probabilità i due potranno essere nuovamente travolti dalla passione. Altra coppia che piace molto al grande pubblico è quella composta da Paolo Masella e Letizia Petris. I due inizialmente erano molto amici e solo dopo è arrivato l’amore.

Grande Fratello, allarme rosso per una concorrente, “ho un ritardo”

Il loro primo bacio ha rappresentato una vera coccola per l’anima per i loro numerosi sostenitori. Inutile è dire che la clip relativa, prontamente condivisa sul Web, è diventata in men che non si dica non solo super commentata ma pure virale. Lei vuole viversi il loro sentimento ma vuole andarci piano. E lui è disposto ad aspettarla.

Una coppia invece scoppiata è quella che era formata dal bidello calabrese Giuseppe Garibaldi e dall’ex star di Vivere Beatrice Luzzi. I due sono ormai ai ferri corti. Lei è sempre più vicina a Varrese e al giovane Vittorio. In ogni caso ora a tenere banco più che mai ovunque è il triangolo composto da Perla, Greta e Mirko. E ora una delle due ha parlato di ritardo. Di chi si tratta?

Perla e la sua confessione intima che sconvolge, gravidanza in arrivo?

La bellissima Perla nel parlare con la sua nuova amica Letizia ha confessato: “ Sto aspettando da una settimana… No… vabbè… con nessuno, sono due mesi…”. In sostanza l’ex star di Temptation Island ha spifferato di un ritardo, aggiungendo che è due mesi che non ha rapporti e che quindi non può essere in dolce attesa.

A quel punto la Petris ha risposto: ” Ecco qua. Guarda che un bambino ci mette 9 mesi”. L’altra non ci vuole credere e ha continuato a sostenere che non potesse essere possibile. Ora i fan si attendono la reazione del bel Brunetti, Allora lui era legato a Greta. Che cosa ne penserà di tutto ciò?