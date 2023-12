Test psicologico, scegli una di queste porte e scopri come ti vedono gli altri: la verità potrebbe farti male

Scopri i lati più nascosti della tua personalità con questo test psicologico: la tua porta preferita ti suggerirà verità insospettabili.

I test psicologici online rappresentano uno strumento utile e divertente per scoprire nuove sfaccettature della propria personalità, soprattutto quelli che richiedono risposte istintive e basate su input sensoriali, ad esempio la vista.

In effetti, l’inconscio guida spesso le nostre azioni a discapito della razionalità, e nelle sue pieghe si nascondono le paure più profonde e i desideri inconfessabili.

Prendi quindi un bel respiro, chiudi gli occhi e poi esamina l’immagine per qualche secondo: qual è la porta che più ti attira?

Una volta compiuta la tua scelta, passa al paragrafo successivo: in esso troverai le soluzioni del test psicologico, e potrai finalmente scoprire qualche dettaglio di te stesso che ancora fatichi a riconoscere.

Test psicologico: le porte 1 e 2

Se hai optato per la porta numero 1 in legno massiccio con il battente in semplice ferro, sei una persona diretta e trasparente, odi i sotterfugi e le formalità inutili e ti concentri sempre sulla sostanza delle persone e delle situazioni. Nonostante la tua indole sincera, non ami esternare le tue emozioni, e ti apri solamente con pochissime persone selezionate. La tua riservatezza viene talvolta letta come superbia, ma in realtà fai solo immane fatica ad esternare le tue emozioni più profonde.

Se invece hai scelto la porta numero 2 verde e con l’architrave tonda, il battente lavorato suggerisce una personalità spumeggiante e decisa, dotata di problem-solving e di un naturale ottimismo. La tua apparente sicurezza, però, è frutto di un duro lavoro su te stesso, ed in passato hai dovuto lottare per emergere. Rappresenti un punti di riferimento per affetti e conoscenti, e molto spesso regali loro una prospettiva lucida circa le loro problematiche personali.

Test psicologico: le porte 3 e 4

La porta numero 3 con l’arco tondo e la finestrella in vetro indica una personalità piena di complessità e sfaccettature. Sei molto attento ai dettagli e ricerchi la particolarità anche nel prossimo: questi aspetti ti rendono estremamente selettivo nelle tue frequentazioni, e se qualcuno tradisce la tua fiducia, tendi a congelare i rapporti. Sei prezioso, e non per tutti.

Infine, se ti sei orientato sulla porta numero 4 la geometria particolare dell’immagine suggerisce un carattere pieno di contrasti e di spigoli. In te convivono tenerezza e rigore, solitamente agisci d’impulso ma spesso hai la tentazione di tornare sui tuoi passi. La tue vicissitudini del passato ti hanno reso naturalmente diffidente del prossimo: fatichi a lasciare andare i ricordi, ed essi potrebbero minare la tue relazioni future.