Stefano De Martino, spunta il messaggio whatsapp per lasciare Belen: cosa le ha scritto con precisione

Stefano De Martino, reso pubblico il contenuto del messaggio con cui ha lasciato Belen. Da non crederci.

Stefano De Martino è indubbiamente oggi più che mai uno showman super lanciato non solo per la TV ma anche in Teatro. Ora conduce con successo su Rai 2 la nuova edizione di Bar Stella ma tornerà pure a deliziarci con la sua presente e ingente professionalità con uno show degno di nota nella serata di Santo Stefano, dunque il 26 dicembre.

Tuttavia lui, oltre a essere un ottimo artista, è anche un personaggio mediatico molto chiacchierato. Diciamo pure che il Gossip non lo molla nemmeno per un secondo. Lo stesso si può dire chiaramente di Belen, la sua ormai ex moglie, che è considerata da tempo nel nostro Paese una vera e propria diva.

E ora che lei ha rilasciato in esclusiva un’intervista molto toccante a Mara Venier, sua carissima amica., a Domenica In dove ha parlato, dicendo ovviamente la sua, della fine del suo rapporto d’amore con lui, il chiacchiericcio riguardo alla sua persona è aumentato a dismisura. E ciò è accaduto anche perché lei ha parlato di continui tradimenti da parte del suo uomo, nonché padre di suo figlio Santiago.

Stefano De Martino e il messaggio su whatsapp con cui ha lasciato Belen

Tra l’altro ciò che le ha fatto particolarmente male è stato il fatto di farsi vedere dalla sua creatura crollare, dopo che è stata vinta dalla depressione. La showgirl argentina ha ammesso di aver dovuto chiedere aiuto e di essere stata in una clinica ove l’hanno aiutata a riprendere peso e stare bene. Ovviamente gran merito della sua rinascita ce l’ha anche Elio Lorenzoni, il suo nuovo compagno.

Nel parlare ancora di Stefano lei ha rivelato che lui l’abbia tradita di continuo e di aver individuato almeno 12 signorine con cui lui si sia intrattenuto e che le stesse, una volta che lei le ha chiamate, abbiano confessato tutto quanto. Ora però spunta la notizia di un messaggio su WhatsApp che lui le avrebbe inviato per lasciarla. Che cosa le ha scritto esattamente.

Il contenuto e altre importanti rivelazioni della ex

La Rodriguez per la verità non ha voluto svelare di più a riguardo ma ha solo specificato che lui le ha detto addio così, con un messaggino. Insomma, non avrebbe nemmeno voluto vederla di persona per parlarle. Ciò le ha spezzato il cuore in mille pezzi dopo tanto tempo trascorso insieme e aver messo al mondo Santiago.

Tuttavia pare che già in passato lui abbia adottato lo stesso metodo per dirle addio. Un addio però momentaneo visto che poi i due, nel corso di tempo, si sono lasciati e ripresi mille volte. In ogni caso pare che stavolta non ci sia più nulla da fare. Lei ha sofferto troppo e ha pure rivelato che secondo lei lui non l’avrebbe mai per davvero amata.