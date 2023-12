Max Laudadio, sapete chi è la moglie dell’inviato di Striscia? Fa parte della politica italiana e ricopre un ruolo prestigioso

In tanti si sono chiesti chi è la moglie dell’inviato di Striscia la notizia Max Laudadio. Resterete a bocca aperta quando avrete la risposta

Striscia la notizia è il programma televisivo di Antonio Ricci che riscuote un grande successo da quando è andato in onda per la prima volta il 7 novembre 1988. In tutto sono state realizzate più di 7.000 puntate, un numero che tenderà ad aumentare ancor di più.

Tanti sono stati i conduttori che si sono alternati nel corso del tempo dietro al bancone sul quale si esibiscono le veline di turno. Tra questi possiamo menzionare l’indimenticabile duo composto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti per poi arrivare a Michelle Hunziker, Gerry Scotti, Alessandro Siani, Vanessa Incontrada e tanti altri ancora.

Stesso discorso riguarda gli inviati del tg satirico che cerca di dar voce al popolo risolvendo dei problemi, a volte anche bizzarri. Vittorio Brumotti, per esempio, si occupa di far rispettare le aree di sosta destinate ai disabili e va alla caccia di coloro che spacciano alla luce del sole per le strade delle città italiane.

Un altro inviato che è noto a tutti è sicuramente Max Laudadio. Lui è anche un conduttore radiofonico e attore teatrale italiano. I telespettatori sanno poco sul suo conto, mandando a sbirciare sul web si possono trovare tante informazioni che lo riguardano. I più curiosi hanno scoperto chi è la moglie.

Curiosità sulla vita privata di Max Laudadio

Max Laudadio è stato anche autore di alcuni programmi per Disney Channel nel 1999. Poi ha condotto nel 2006 in diretta su RTL 102.5 Chi c’è c’è, Chi non c’è non parla. A teatro è stato protagonista de La bisbetica domata e Molto rumore per nulla.

Nel 2014 ha iniziato a dedicarsi alla fotografia e per questo motivo ha esposto le sue per aderire al progetto Quattr’occhi sul mondo. Di recente ha condotto su TV2000 il programma Missione impossibile per mostrare le varie zone disagiate del mondo. Per quanto riguarda la vita privata è sposato con una donna affermata nel campo politico.

Una moglie come sindaco

Lei è Loredana Bonora, colei che lo ha reso padre di una figlia. Vivono a Cuasso al Monte, precisamente a Varese. Ad oggi la moglie ricopre il ruolo di sindaco del comune dove appunto hanno la residenza. In passato l’inviato di Striscia la notizia aveva parlato con fierezza della carriera politica intrapresa.

Tutti sono concordi nel dire che sia una bella donna, in quanto rappresentano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano.