Silvia Toffanin è perfetta e sembra non invecchiare mai: è merito del chirurgo? Il prima e il dopo non lascia dubbi

Per la conduttrice Silvia Toffanin il tempo sembra non passare mai: elisir della giovinezza o abile tocco del chirurgo?

La showgirl e conduttrice marosticana Silvia Toffanin è approdata al mondo dello spettacolo in modo assolutamente casuale: a 17 anni, mentre si trovava in discoteca con alcune amiche, si è imbattuta nelle selezioni di Miss Italia, ed ha ben presto ottenuto la fascia “Ragazza Sash top model Veneto domani”.

In seguito, ha iniziato la propria carriera di modella nella Capitale, ma grazie alla sua agenzia “Elite Model Management” ha calcato anche importanti passerelle europee.

Il successo arriva nel 2001 grazie ai casting del programma “Passaparola”: in quell’anno Silvia Toffanin ha infoltito la schiera di “Letterine” arruolate al fianco del mattatore Gerry Scotti, ed il resto è storia.

Dopo aver condotto 7 edizioni consecutive del programma tematico “Nonsolomoda” su Canale 5, ha militato in qualità di inviata nel programma “Verissimo”, e ne ha ereditato la conduzione nel 2006 dalla collega Paola Perego. Dal 2002, inoltre, è sentimentalmente legata all’imprenditore ed Amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi, da cui ha avuto i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, ed il suo doppio appuntamento settimanale con “Verissimo” registra costantemente ascolti record.

Silvia Toffanin, spunta la foto amarcord che attesta la verità

La conduttrice protegge con le unghie e i denti il suo vissuto privato, e tiene la prole al riparo dai riflettori; la sua storia con il facoltoso rampollo sembra procedere a gonfie vele, e non si esclude che i due convolino finalmente a nozze nell’imminente futuro.

Il defunto Silvio Berlusconi ha infatti caldeggiato l’idea del matrimonio a pochi mesi dalla sua dipartita, ed il figlio avrebbe intenzione di onorare il desiderio paterno. La coppia, inoltre, non ha mai dato cenni di crisi, né dato adito a pettegolezzi pruriginosi: il 2024 sarà l’anno propizio per i fiori d’arancio? In attesa di scoprire se i due concretizzeranno la relazione con l’agognato “sì“, analizziamo l’aspetto fisico di Silvia Toffanin. Per l’avvenente vicentina il tempo sembra essersi cristallizzato: lunghi capelli lucidi color cioccolata, pelle luminosa e silhouette snella e atletica: a 44 anni la conduttrice conserva un’immagine fresca e seducente che poco si discosta da quella dei suoi esordi a “Passaparola”. Merito di un lifestyle salutare e di una beauty routine accurata, oppure vi è lo zampino del chirurgo? Ecco un confronto piuttosto eloquente tra presente e passato…

Silvia Toffanin: bellezza naturale o ritocchini invisibili?

Le due foto speculari suggeriscono che Silvia Toffanin abbia mantenuto intatta la propria naturale bellezza nel corso degli anni. L’immagine della conduttrice, infatti, appare pressoché identica a quella dei suoi esordi in TV: stessa bocca carnosa ma equilibrata, zigomi alti e scolpiti e incarnato luminoso.

Silvia Toffanin potrebbe aver fatto ricorso a qualche filler riempitivo, ma anche tale evenienza resta nel campo delle ipotesi: il confronto tra passato e presente sembra escludere totalmente l’intervento di un chirurgo estetico!