Food: negli Usa la pizza è il piatto perfetto per la colazione, ma l’Italia non è solo pizza

Quando in America dici Italia, tutti rispondono “Ah pizza!” In effetti negli Stati Uniti , il 94% degli Americani mangia pizza regolarmente. Il consumo di pizza al giorno è 404.686 metri quadrati o circa 350 fette al secondo. Addirittura il 36% della popolazione americana considera la pizza come il piatto perfetto per colazione.

La pizza è amatissima negli Usa. La storia di Benny Siddu

La pizza è così amata che all’anno vengono vendute, negli Stati Uniti, 3 miliardi di pizze.

Però l’Italia non è solo pizza e molti lo sanno grazie anche a belle storie come quella di “Volare”, il ristorante italiano di Benny Siddu a Chicago.

Come la famosa canzone, Volare ti trasporta nel Belpaese con i suoi deliziosi piatti regionali, la sua ricca carta dei vini Italiani (350 etichette, una delle migliori), il suo design interno pieno di colori che ti dà l’impressione di essere in una tipica trattoria italiana, semplice ed elegante.

Tutto lo staff, rigorosamente italiano, dallo chef ai camerieri, ti porta ad assaporare ogni singola regione italiana con un’attenzione particolare alla Sardegna, regione natale di Benny.

Benny, nato a Villamar e da 35 anni a Chicago, ha festeggiato quest’anno i primi 25 anni di “Volare” e il trionfo come “Miglior Ristorante Italiano a Chicago” secondo il programma “Little Big Italy” che vede in gara i locali Italiani nelle più grandi città del mondo.

Trovare i ristoranti del vero made in Italy negli Usa

Come fare per cercare e trovare facilmente ristoranti come Volare? Ristoranti del vero Made in Italy a Chicago e negli Stati Uniti?

Alysei offre la possibilità ai ristoranti Italiani in America di iscriversi senza costi ed entrare a far parte di questa grande piazza affari del Made in Italy dell’enogastronomia italiana, collaborare con Produttori italiani di alta qualità, promuoversi e ampliare così la loro clientela per rafforzare sempre di più il vero Made in Italy oltreoceano.

