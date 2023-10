Flavio Briatore, non ha mai riconosciuto la figlia: il motivo per alcuni è ripugnante | “Non ho voluto perché…”

Molti si sono chiesti perché Flavio Briatore non abbia riconosciuto la figlia Leni Klum. Il motivo ha lasciato tutti a bocca aperta

Flavio Briatore è un imprenditore e dirigente sportivo italiano. Spesso compare anche nel piccolo schermo in qualità di ospite di varie trasmissioni televisive. In queste occasioni dimostra di avere un vasto bagaglio culturale che gli permette di affrontare degli argomenti nel migliore dei modi.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, dal 1983 al 1987 è stato sposato con la modella Marcy Schlobohm, dopodiché dal 1998 al 2003 ha avuto una relazione con Naomi Campbell. Subito dopo è stato legato alla top model tedesca Heidi Klum. Nel 2008 al 2017 ha avuto accanto Elisabetta Gregoraci che lo ha reso padre di Nathan Falco nel 2010. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

In realtà Nathan ha una sorella più grande, da poco diventata maggiorenne. Molti italiani la conoscono per via di uno spot pubblicitario di Intimissimi Natale con la madre Heidi Klum. Dotata di una bellezza disarmante, sta sfilando sulle passerelle più famose degli eventi di moda.

La massa sostiene che abbia ereditato stile, eleganza e professionalità dalla madre. Di lei Briatore ne parla con grande orgoglio. Non ha fatto eccezione nemmeno stavolta ai microfoni della Repubblica. Inoltre ha spiegato il motivo di una sua decisione.

Flavio Briatore a ruota libera sulla scelta fatta

Durante una delle innumerevoli interviste, Flavio Briatore si è aperto a 360 gradi della sua vita e ovviamente ha incluso nel discorso i figli. Dall’amore con Elisabetta Gregoraci è nato Nathan Falco, il quale ha una sorella da poco maggiorenne di fama mondiale.

Lei è Leni, frutto dell’amore che ha legato per poco tempo Briatore con la modella Heidi Klum. Nata nel 2004, ovvero quando è terminata la relazione tra i due genitori. Attualmente l’imprenditore e la figlia hanno un bel rapporto come testimoniano degli scatti pubblicati sui social. Ma la domanda sorge spontanea: perché non l’ha mai voluta riconoscere? Se verrà incredibile, ma nella faccenda è coinvolta anche l’ormai ex compagna.

Una decisione inaspettata per la figlia

In poche parole Flavio Briatore in comune accordo con la madre ha deciso di non riconoscerla perché il compagno di lei, il cantante Seal, ha voluto adottarla. Ciò nonostante padre e figlia hanno pian piano recuperato il rapporto.

Dunque il motivo è semplice: Briatore ha voluto dare spazio a colui che l’ha cresciuta. Tuttavia anche questa relazione è giunta al capolinea, dato che Heidi Klum e il cantante sono stati marito e moglie dal 2005 fino al 2014.

© Riproduzione riservata