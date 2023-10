Jasmine Carrisi, dopo anni di silenzi ha ammesso tutto su Albano: “Da figlia non è bello vedere certe cose”

Jasmine Carrisi, dopo anni di silenzio, ha finalmente aperto il rubinetto sul padre. ” Da figlia non è bello vedere certe cose…”.

Una bella ragazza e con un cognome importante, così di primo acchito si potrebbe descrivere Jasmine Carrisi, figlia del mitico Albano e della splendida showgirl e giornalista pugliese Loredana Lecciso. La giovane ha però dimostrato ben presto di volersi rimboccare come si deve le maniche e di avere molto di più da offrire oltre alla sua bellezza che è più che ragguardevole.

Ha capito di voler operare professionalmente parlando nel vasto mondo della Musica e ha dato alle stampe vari singoli di successo con annessi videoclip e detto sì a importanti collaborazioni. Inoltre in TV l’abbiamo ammirata anni fa nel ruolo di coach per The Voice accanto al suo celebre papà.

Con lui ha anche partecipato a una puntata del Cantante Mascherato, condotto dalla strepitosa Milly Carlucci. Padre e figlia si erano nascosti nel famoso cuore. E in quel frangente la splendida voce della ragazza aveva colpito i giudici che non la conoscevano ancora così bene. Recentemente poi Jasmine ha partecipato alle puntate girare a Roma di Beautiful.

Jasmine Carrisi, ha ammesso tutto su papà Albano

Seguitissima sui Social, dove è decisamente molto attiva, è anche sovente criticata dai cosiddetti leoni da tastiera che hanno sempre da ridire qualunque cosa faccia o non faccia, dica o non dica. A un certo punto, profondamente stanca delle offese e delle cattiverie che la figlia riceveva, è intervenuta mamma Loredana. E lo ha fatto, come si suol dire, a gamba tesa.

Jasmine è molto legata alla sua genitrice come al padre. Tuttavia è ben cosciente del fatto che soprattutto lui, che è tuttora uno dei cantanti italiani non solo più amati nel nostro Paese ma nel mondo, sia sovente al centro di vere e proprie bufere mediatiche, legate perlopiù alla sua vita privata che tale difficilmente riesce a rimanere. E ora arriva la dichiarazione della figlia che lo riguarda.

“Da figlia non è bello vedere certe cose…”, la sua toccante confessione

Nel corso di un’intervista che la ragazza ha rilasciato tempo fa al Corriere della Sera ha svelato: “ Non l’ ho vissuta benissimo la situazione: mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in TV a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. E’ sempre stato così, fin da quando ero piccola poi ci fai l’abitudine”.

” Se dovevamo essere più riservati? Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose…”, ha poi tosto aggiunto Jasmine che oggi ha superato tutto questo. Ha stabilito pure un buon rapporto con le sorellastre soprattutto con Romina Jr mentre con la Power non avrebbe alcun rapporto.

© Riproduzione riservata