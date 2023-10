“Elodie senza freni sulla De Filippi: “E’ una m…” | Dopo averle dato il successo non si è proprio risparmiata”

Elodie, a distanza di anni dalla partecipazione ad Amici, è uscita allo scoperto esternando il suo pensiero su Maria De Filippi. Ecco le parole utilizzate dalla cantante per la conduttrice

Elodie è sicuramente una delle allieve del talent show di Maria De Filippi ad aver scalato la vetta del successo. Prima di presentarsi ai provini di Amici, ha tentato con X Factor senza un buon esito. Su canale 5 si è fatta conoscere ed è arrivata alla finale, ma non ha portato a casa la coppa della vittoria.

Nonostante tutto si è rimboccata le maniche fino a diventare uno dei volti più noti del mondo della musica italiana. Ha partecipato innumerevoli volte al Festival di Sanremo sia come il cantante che come co-conduttrice. In ambedue i casi ha ottenuto grandi consensi.

Molti sono concordi nel dire che sia dotata di una voce fantastica, per non parlare della sua indiscussa bellezza. Da non dimenticare eleganza e portamento, frutto di un’esperienza passata in qualità di modella.

Adesso è felice accanto ad Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Ha tante soddisfazioni sia in ambito privato che sentimentale è in tutto lo deve proprio a Maria De Filippi. In una delle sue innumerevoli interviste ha voluto spendere qualche parola sul conto della conduttrice.

Elodie senza freni sulla conduttrice del talent show che l’ha resa famosa

Nel suo vasto repertorio possiamo citare Tutta colpa mia e Andromeda. Inoltre si è cimentata anche nella recitazione nel film Ti mangio il cuore che le ha permesso di ottenere il Ciak d’oro 2022 come rivelazione dell’anno.

Lei rappresenta un modello di riferimento per coloro che vogliono rendere la propria passione un lavoro. Anche se è stata scattata ai provini di X Factor, non ha gettato la spugna. Tuttavia ciò che sta vivendo in questi anni è anche dovuto dall’intervento della De Filippi, figura fondamentale nel percorso di formazione all’interno della scuola.

Parole largamente approvate su Maria De Filippi

Anche se sono passati tanti anni dalla sua partecipazione ad Amici, Elodie non smette mai di esprimere gratitudine a colei che li ha permesso di realizzare i suoi sogni. Maria De Filippi non è stata solo una semplice conduttrice, ma anche colei che spesso le ha dato modo di tornare sulla retta via.

Il suo aiuto è stato fondamentale, come del resto la spalla offerta nei momenti del bisogno. Anche Annalisa, Alessandra Amoroso, Emma Marrone e tanti altri allievi concordano con queste parole. A maggior ragione è impossibile non amare la regina di canale 5.

