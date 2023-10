Antonella Clerici, com’è diventata la figlia: Maelle è un mix sublime tra mamma e papà

Antonella Clerici, sapete come è diventata oggi la figlia Maelle? Identica a lei e al papà.

Come si suol dire il tempo vola. Sembra soltanto ieri che la splendida Antonella Clerici, tra le conduttrici della Rai più amate dagli italiani, teneva in mano la sua bimba. Eppure da allora sono trascorsi ben 14 anni. Eh sì, la sua unica figlia Maelle, ha già compiuto quell’età, dunque è entrata nell’adolescenza.

Dopo aver brillantemente superato gli esami di terza media, per la grande soddisfazione della sua celebre mamma, ha scelto di iscriversi al Liceo Classico che ha iniziato a frequentare a partire da settembre. Lei è una ragazzina molto studiosa e condivide l'idea della sua genitrice sulla reale importanza della cultura che ci può rendere realmente liberi.

Altra grande passione in comune è quella per la cucina che di certo avrà respirato in casa. Non per nulla pare che alla ragazzina piaccia molto trascorrere del tempo ai fornelli. In estate Antonella in una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, una foto dove mostrava le pizzette, decisamente invitanti, create dalla sua creatura.

Antonella Clerici, come è diventata oggi la figlia

Tra l’altro la Clerici sovente durante la diretta del suo seguitissimo E’ Sempre Mezzogiorno nomina la figlia che è stata il frutto del suo grande amore passato con il più giovane Eddy Martens. Ora l’uomo si è ricostruito una vita dal punto di vista sentimentale e lavorativo in Belgio con la sua nuova compagna. E a quanto pare sente terribilmente la mancanza della figlia.

Antonella, dal canto suo, ha ammesso che lui è un bravissimo papà. Inoltre loro due sono rimasti in ottimi rapporti. Ed è certamente anche per questo motivo che Maelle è cresciuta in maniera serena. Tra l’altro dal punto di vista estetico assomiglia moltissimo a entrambi i suoi splendidi genitori. Eccola oggi.

Maelle, un mix dei suoi celebri genitori

Capelli lunghi ricci e ribelli, nonché neri corvini, occhi grandi e curiosi e un sorriso dolcissimo che conquista. La pelle è leggermente ambrata e il fisico è slanciato e asciutto. L’adolescente è un vero e proprio splendore e un raggio di sole per la sua mamma e il suo papà. Da anni vive nella casa del bosco con la sua genitrice e Vittorio Garrone.

Pare che Malle vada molto d’accordo con il compagno della madre. Con lui condivide l’immenso amore per gli animali, la natura e la vita all’aria aperta. Passioni che fanno parte anche del cuore di Antonella per la verità che non ci mostra di tanto in tanto la sua adorata figliola sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

