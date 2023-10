Alberto Matano non è riuscito a trattenere lo sgomento: la tragedia l’ha lasciato attonito | Situazione disperata

Alberto Matano, il conduttore non ce l’ha fatta. Il suo sgomento era grande e la tragedia immensa. Sono state ore davvero drammatiche.

No, non ce l’ha fatta stavolta il bravo e accorto Alberto Matano a cercare di rimanere quasi impassibile. Lui è un immenso professionista. un giornalista impeccabile e un eccellente conduttore ma in primis è un uomo. E come tale innanzi a certe tragedie non può e non deve rimanere indifferente. Oltre al dolore che gli ha dilaniato il petto si è pure insinuato in profondità lo sgomento.

Leggendo i giornali e le varie notizie che troviamo sul Web o ascoltando i TG ogni giorno alla Televisione ci accorgiamo di quanti terribili episodi accadono nel nostro Paese e nel mondo. Guerre, atti di violenza, morti violente e inaspettate. Sembra talvolta di assistere a un film dell’orrore ma è purtroppo la triste verità.

Del resto, come recita un famoso quanto assai veritiero detto, la realtà talvolta supera la fantasia. E c’è anche chi, incapace di distinguere le due le mischia e ripete nella sua quotidianità gesti, azioni e frasi che ha visto sul Piccolo o Grande Schermo. E ciò capita soprattutto quando dei ragazzini vogliono imitare dei loro idoli o ciò a cui hanno giocato tramite alcuni videogiochi.

Alberto Matano è sgomento, la tragedia ha travolto lo studio

E quando è l’errore umano o un malessere a causare una vera strage di innocenti non si sa più che pensare. Si poteva evitare tutto questo? Di chi è davvero la colpa? Le domande da farsi sono tante e gli interrogativi ai quali non sempre siamo in grado di dare una degna risposta fin troppi. La Magistratura indaga e intanto in ospedale alcuni lottano tra la vita e la morte.

Altri ancora non fanno più parte di questo mondo. Erano giunti lì in quel posto per dei momenti di relax. Avevano voglia di riposarsi, di staccare per un po’ la spina dalla routine dalla loro vita quotidiana e hanno invece trovato la morte. Matano è a pezzi e anche in diretta in TV non ha nascosto il suo stato d’animo. E la tragedia ha così letteralmente travolto lo studio.

21 morti e 15 feriti a Mestre, il mezzo è una carcassa

Un pulmino turistico è caduto dal famoso ponte d Mestre. 21 persone sono morte mentre 15 sono state ferite e 5 pure gravemente. Si indaga e si cerca di capire come siano davvero andate le cose. Il conducente era un uomo di esperienza e aveva preso servizio da una novantina di minuti. Potrebbe avere avuto un malore o aver compiuto un errore per disattenzione.

Ancora tutto è da stabilire ma fa male pensare a quello che è successo. Il mezzo è ridotto a una carcassa. Il giornalista ha chiesto di mostrare l’immagine alle telecamere. La visione è devastante e spezza i cuori immediatamente in mille pezzi. Siamo innanzi a una tragedia immane che non può che toglierci il fiato e lasciarci senza parole.

