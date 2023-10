Lorella Cuccarini, a distanza di decenni la confessione su Pippo Baudo: “Lui quando mi ha vista mi ha fatto…”

Lorella Cuccarini, a distanza di anni anni, arriva l’inaspettata confessione su Baudo. Che cosa gli ha fatto lui come l’ha vista.

E’ ancora lei, senza se e senza ma, la più amata dagli italiani. E no, non parliamo di una nota marca di cucine, bensì di una delle più brave showgirl che il nostro Paese possa vantare. Lorella è poi completa. Difatti sa ballare divinamente, cantare e condurre benissimo e sa pure recitare. Inoltre è bellissima ed è pure richiesta come modella e testimonial per svariati marchi e numerose realtà. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Da anni poi, dopo aver concluso la sua co- conduzione con Alberto Matano a La Vita In Diretta, è approdata alla Corte di Maria De Filippi dove si trova benissimo. Tra l’altro sia sui Social, dove è parecchio attiva, che nel corso di alcune interviste, ha speso spessissimo parole al miele per la vedova Costanzo.

Se inizialmente all’interno del padre di tutti i talent, e ovviamente stiamo parlando di Amici, ha ricoperto il coach di danza poi è passata a quello di canto che ricopre tuttora e pure con successo. Lo scorso anno ha infatti sfiorato la vittoria durante la finalissima grazie alla sua allieva Angelina Mango che oggi è lanciatissima e amatissima dal grande pubblico, giovanissimi in primis.

Lorella Cuccarini, l’incredibile confessione su Pippo Baudo

Ovviamente ciò è stato motivo di grande gioia e di sincero orgoglio per la Cuccarini. Nel corso degli ultimi mesi, lontana momentaneamente della sua amata TV, ci ha tenuto compagnia a più non posso su Instagram con gli scatti delle sue vacanze dove è apparsa al top della forma fisica. Inoltre ha caricato sul suo Canale YouTube nuove interviste alle star di Amici.

Tuttavia lei, nonostante sia da tantissimi anni sulla cresta dell’onda, non dimentica mai la gavetta né i suoi esordi. E nel corso di un’intervista rilasciata tempo fa al Corriere della Sera, ha anche parlato di Pippo Baudo che è stato indubbiamente il suo pigmalione. Che cosa fece il conduttore quando la vide. La confessione su di lui.

La vide e la fece chiamare

Lui la notò non ai provini ma a una convention di gelati. ” C’era Pippo Baudo, mi vide e mi fece chiamare dal suo agente. Io mi dicevo: non può capitare a me, dov’è la fregatura? Nel dubbio mi feci accompagnare da mamma”, ha confessato la showgirl. Baudo, a detta sua, ricorda ancora con un pizzico di divertimento quel fatto.

Insomma, se oggi possiamo contare su una stella come lei in Italia, che è anche vista giustamente come un punto di riferimento da tante giovanissime che vogliono seguire le sue orme, è grazie a Pippo. E ora a vederla come mito vivente è soprattutto la splendida Isobel Kinner, vera pupilla di Alessandra Celentano, che sta dimostrando di essere decisamente sulla buona strada.

© Riproduzione riservata