Barbara Palombelli, spunta la rarissima foto completamente struccata: praticamente non sembra quella di Forum

Barbara Palombelli, la conduttrice di Forum, si è mostrata in una versione totalmente inedita.

Nata a Roma il 19 ottobre 1953, Barbara Palombelli è una delle conduttrici di punta della Mediaset. Infatti entra tutti i giorni nelle case degli italiani con Forum sia su canale 5 che su Rete 4. Ormai il pubblico non può fare a meno di lei, dato che riesce a intrattenere davanti al piccolo schermo con la sua professionalità.

Laureata in Lettere, dopo l’Università ha subito lavorato a Rai radio 2 per poi entrare successivamente nel team del settimanale L’Europeo di Mario Pirani. Successivamente ha realizzato delle interviste per l’edizione del 1987 di Domenica In per poi passare alla conduzione nel 1998 con il programma Se telefonando.

A partire dal 2004 ha condotto con Giuliano Ferrara Otto e mezzo su LA7. Dal 2006 al 2013 si è occupata del TG5, di Matrix, di Pomeriggio Cinque e di Mattino Cinque. La sua bravura non è passata inosservata, di conseguenza dal 2013 conduce sia Forum che Lo sportello di Forum, sostituendo così Rita Dalla Chiesa.

Inoltre nel 2021 è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo con Amadeus. Ciò conferma la vastità del suo curriculum e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Di recente sul web si sta parlando di lei per uno scatto pubblicato in versione estremamente naturale.

La versione inedita di Barbara Palombelli

Per quanto riguarda la vita privata, dal 1982 è sposata con il politico Francesco Rutelli. Dal loro amore è nato un figlio, ma poi hanno accolto nella loro casa altri tre adottati. Ulteriore conferma del loro grande cuore.

Tutti sono concordi nel dire che Barbara Palombelli sia una delle donne del mondo dello spettacolo a non aver ceduto alla chirurgia estetica. Non a caso rappresenta un modello di riferimento per coloro che si accettano allo specchio senza il bisogno di andare sotto i ferri. Proprio in queste ore si può vedere sui social uno scatto in cui compare senza trucco. Molti resteranno a bocca aperta.

La conduttrice senza filtri, trucco e parrucco

Barbara Palombelli tende sempre a mostrarsi con un look e un make-up estremamente semplici. Davanti alle telecamere si muove con disinvoltura e si propone agli italiani con un sorriso che emana tanta positività.

Nello scatto in questione appare senza filtri, trucco e parrucco. Sembra che abbia uno sguardo stanco, tipico di una donna del suo calibro piena di impegni. A prescindere da tutto non si smetterà mai di amarla perché lei si propone per come realmente è.

