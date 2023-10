Jovanotti, il disgustoso tradimento che ha sfracellato il suo matrimonio: l’amante è un volto noto della tv

Jovanotti ha affrontato l’indicibile: il bruciante tradimento tra le mura di casa ha profondamente segnato il cantante.

Nel luglio del 2023 Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è stato vittima di un rovinoso incidente in bicicletta mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo. Durante una scampagnata rilassante su due ruote, infatti, il cantante non avrebbe visto un dissuasore della velocità, e cadendo si è fratturato il bacino e la clavicola.

Impossibilitato a rientrare nell'immediato in Italia, Jovanotti è stato sottoposto ad un'operazione chirurgica in loco, e solo dopo qualche settimana ha potuto imbarcarsi sul volo aereo di ritorno.

Ad oggi il rapper sta affrontando una lunga convalescenza, e deve impegnarsi regolarmente in esercizi e sedute fisioterapiche per recuperare la perfetta mobilità.

Accanto a lui vi è la moglie Francesca Valiani, da 30 anni a fianco del consorte. I due hanno convolato a nozze nel 2008, ed attraversato numerose vicissitudini, inclusa la nascita della figlia Teresa. Come ogni coppia, però, Francesca e Lorenzo hanno fronteggiato anche alcuni momenti di impasse, incluso una clamorosa infedeltà. La donna lo avrebbe infatti tradito con un volto noto dello show-business italiano… Di chi si tratta?

Jovanotti ed il tradimento della moglie Francesca

Nata a Cortona nel 1969, Francesca Valiani avrebbe conosciuto il futuro marito in un locale in cui quest’ultimo curava il dj-set, ed in tale occasione Jovanotti le avrebbe lasciato un bigliettino inequivocabile.

I due hanno ufficializzato la loro relazione nel 1994, e 4 anni più tardi è nata la figlia Teresa, a cui Jovanotti ha dedicato la ballad “È per te”. Nel 2008 la coppia ha finalmente pronunciato l’atteso “sì” a Cortona ma, ben prima di arrivare all’altare, la coppia ha attraversato una bufera emotiva in piena regola, poi fortunatamente appianata. Nel 2002 Francesca Valiani avrebbe infatti intrattenuto una relazione clandestina con il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, ideatore e speaker del programma radiofonico “La Zanzara”. La donna ha in seguito confessato al compagno la sua defezione, e Jovanotti avrebbe col tempo metabolizzato ed accettato il tradimento, e concluso a posteriori: “Non può esistere una grande storia d’amore senza tradimento“.

Le nuove consapevolezze di Jovanotti e Francesca

Dopo qualche anno dalla crisi di coppia, il cantante ha ammesso: “Ho capito che il tradimento è il segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione. Mi sono messo in discussione, guardando finalmente i difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa. Alla fine, sia io che Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento. Che fa parte dei rapporti intensi prendersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi. E soprattutto, che l’affetto tra di noi, e per nostra figlia Teresa, è la cosa più importante di tutte“.

A sua volta, Francesca ha riferito: “Tra i due, c’è sempre uno che si dedica alla manutenzione dell’amore, e nella nostra coppia sono io che me ne accorgo, che riavvito i bulloni che stanno mollando, che vedo qualche cosa che si sta sbrecciando. Ci metto attenzione, tempo, pensieri“.

