Carlo III, l’ultimo desiderio prima di morire: tutti i sudditi si stringono a lui | Situazione irrecuperabile

Carlo III, Re d’Inghilterra, sta facendo preoccupare i sudditi perché vorrebbe realizzare un desiderio prima di andare via per sempre. Andiamo a scoprire di cosa si tratta

Da quando Re Carlo III è salito sul trono, in seguito alla morte della Regina Elisabetta II, ha dovuto fare i conti con diverse avversità. In primis pare che il primo ministro Liz Truss non si sentiva all’altezza dell’incarico avuto, di conseguenza ha dato le sue dimissioni. Dal 25 ottobre 2022 ricopre questo ruolo Rishi Sunak.

Non ha mai nascosto di essere contrariato alla messa in onda della serie ispirata alle dinamiche della famiglia reale The Crown. L’ultima, per esempio, si è concentrata maggiormente sugli anni della sua relazione con Lady Diana.

Da non dimenticare la situazione delicata con il secondogenito, il Principe Harry, il quale si è allontanato da Buckingham Palace con la famiglia trasferendosi altrove. Di conseguenza i rapporti con la famiglia reale sono andati sempre più degenerando.

Il Principe ha incontrato i familiari quando si è recato al funerale del nonno Filippo nell’aprile 2021. Kate Middleton ha cercato di fare da paciere, ma ogni tentativo è stato inutile. Il desiderio di Re Carlo III a che fare proprio con i suoi figli.

La richiesta disperata di Re Carlo III

Secondo fonti attendibili, qualche mese fa si parlava di una telefonata segreta tra Harry e William. In pratica il primo avrebbe chiesto di poter far ritorno a Londra e Meghan Markle non ne era a conoscenza.

Di conseguenza la consorte ci sarebbe rimasta male per essere stata la tenuta all’oscuro di questa iniziativa. Il figlio di Lady Diana pare che voglia tornare semplicemente perché sta conducendo uno stile di vita poco gratificante. Questo confronto sicuramente ha rallegrato il cuore del Re, il quale ha fatto un’esplicita richiesta.

La speranza di una riappacificazione

In poche parole Re Carlo III avrebbe chiesto ai due figli di non contribuire a rendere gli ultimi anni della sua vita tristi. Vorrebbe che tornassero ad avere il rapporto di un tempo, quando condividevano la quotidianità tra le mura del palazzo.

Purtroppo si sono persi di vista da quando William è andato con la famiglia negli Stati Uniti nel 2020. Come se non bastasse la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la pubblicazione del libro di Meghan e Harry. I lettori hanno potuto scoprire dei dettagli che fino ad allora non sono stati divulgati. A prescindere da tutto sia il Re che i sudditi sperano in una imminente riappacificazione.

© Riproduzione riservata