Vite al Limite, il dottor Nowzaradan con lei non ce l’ha fatta: la paziente è finita malissimo

Il Dottor Nowzaradan e al centro di uno spiacevole episodio per un errore imperdonabile che ha commesso ai danni di una paziente

Vite al limite ha tratto ispirazione da un reality show statunitense andato in onda nel 2012 su TLC e l’anno successivo nel nostro Paese su Real Time. Ogni puntata dura 85 minuti a partire dalla quinta stagione e si propongono le storie di persone obese.

Purtroppo sono appese a un filo di speranza per via del peso eccessivo che può sfiorare anche i 350 kg. Per questo motivo si rivolgono al Dottore che le segue dando delle diete da seguire rigorosamente. Solo perdendo peso possono sottoporsi ad intervento chirurgico per avere il bypass gastrico.

Il programma televisivo ha avuto un grande successo che ha determinato la registrazione di nuovi episodi. I pazienti vengono seguiti dalle telecamere nel loro percorso di ripresa psicofisica. C’è chi riesce a riprendere in mano la propria vita e chi sfortunatamente non riesce nell’impresa.

Di recente si sta parlando del Dottor Nowzaradan per colpa di un errore che ha commesso ai danni di una paziente. E’ stato costretto ad ammettere la sconfitta. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

L’errore inimmaginabile del Dottor Nowzaradan

Coloro che si rivolgono alla clinica del Dottore sanno bene a cosa vanno incontro. Solo chi è fortemente motivato può affrontare il lungo percorso di guarigione. Spesso si getta facilmente la spugna, ma poi con l’intervento dello psicologo emergono tante verità che aiutano a comprendere cosa spinge ad arrivare a un punto di non ritorno.

In questo caso i telespettatori ricorderanno della giovane Lacey Buckingham. La sua intenzione era recarsi nella clinica di Houston per perdere peso, ma ha trovato tanti ostacoli sul suo cammino. Infatti non ha potuto fare altro che prendere una decisione drastica. Il Dottore non ha potuto fare nulla.

La paziente ha gettato la spugna, ma…

La ragazza aveva un peso che si aggirava intorno ai 269 kg. All’inizio non è stato semplice, però per fortuna ha potuto contare sulla sorella e suo fidanzato. Con quest’ultimo ha avuto un litigio, quindi ha mollato tutto ed è tornata a Washington. Il Dottore ha cercato di convincerla a non farsi influenzare dalle questioni sentimentali.

Nonostante tutto non ha perso 22 kg in 8 settimane, bensì solo 5 kg. Per questo motivo ha discusso nuovamente con il fidanzato al punto tale da essere abbandonata in una stazione di servizio. Ha lasciato il programma perché aveva altro per la testa, ma sta portando avanti la dieta da sola. Sta riferendo ogni singolo passo della sua ripresa ai follower sui social.

© Riproduzione riservata