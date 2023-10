Alberto Urso, la disgrazia l’ha colto all’improvviso: tutti gli si stringono attorno | “Addio”

In queste ore Alberto Urso sta vivendo un momento triste per un addio sofferto. Ecco chi non farà più parte della sua quotidianità

Alberto Urso ha partecipato nel 2010 a Ti lascio una canzone con al timone della conduzione Antonella Clerici. Già in quel periodo si era fatto notare per il suo talento canoro. Con il tempo è diventato un musicista polistrumentalista, conseguendo il diploma in canto lirico ha Conservatorio di Matera.

Il vero successo è avvenuto durante la diciottesima edizione del talent show Amici nel 2019. Ha conquistato il pubblico al punto tale da portare a casa la vittoria e nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album intitolato Solo.

L’album è stato certificato disco d’oro e all’interno è stato inserito il brano Accanto a te scritto con l’ex allieva Giordana Angi. Il secondo album è stato pubblicato dopo poco ed è noto con il titolo Il sole ad est. Poi nel 2002 è entrato nel gruppo internazionale dei The Tenors.

Di recente si sta parlando di lui per via di un post davvero toccante che ha condiviso da poco su Instagram. Ha dovuto dire addio a un membro importante della sua famiglia.

La triste notizia ha stravolto Alberto Urso. Non sarà più come prima

Alberto Urso si è presentato con la sua nuova band a Tu si que vales sabato 29 ottobre 2022 ed è stato un vero successo. Amici non solo gli ha dato la popolarità, ma aveva anche trovato l’amore. Ha avuto una storia con la ballerina Valentina Vernia, ma in un secondo momento hanno preso strade diverse.

Per ora non si sa se ci sia qualcuno nel suo cuore. Purtroppo una cosa è certa: da qualche ora è caduto nello sconforto perché ha dovuto dire addio a qualcuno di davvero speciale. Dopo 14 anni vissuti insieme sarà difficile andare avanti.

L’addio straziante di Alberto Urso per il suo amato amico

“Ti ricorderò in una fotografia…Promettimi che non dimenticherai dei baci che ti davo quando ero bambino… notti insonne per sentire il tuo cuore vicino. Promettimi che mi perdonerai se non ti ho salutato prima che tu andassi via…ci rivedremo un giorno amico mio”, ecco le parole commoventi della canzone cantata da Alberto nel video.

Ha preso alcune foto in compagnia del suo amico a quattro zampe creando un video toccante per dargli l’ultimo saluto. Sicuramente non sarà facile vivere la quotidianità senza lui. I follower hanno lasciato un like e commenti di supporto.

