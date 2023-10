Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, perché il loro matrimonio si è sconquassato | La vicina di casa senza freni: “Ecco cosa facevano”

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati insieme tanto tempo fa, ma poi hanno preso strade diverse. Ecco la causa del loro allontanamento

Tutti sono concordi nel dire che Katia Ricciarelli sia una delle donne più note del mondo dello spettacolo italiano. Sicuramente il pubblico del Grande Fratello non ha dimenticato la sua esperienza nella casa più spiata d'Italia. In quel periodo legò con Manila Nazzaro e Soleil Sorge, ma pare che una volta terminato il reality si siano perse di vista.

Davanti alle telecamere discuteva spesso con le sorelle Selassié al punto tale che queste non si sono alzate dalla poltrona quando la cantante è stata eliminata mediante il televoto. Alfonso Signorini le riprese per il mancato saluto. Da allora compare di tanto in tanto nel piccolo schermo.

Ha un curriculum degno di tutto rispetto. Dotata di timbro etereo, è famosa per le smorzature e i pianissimi. Ha debuttato con La bohème nel 1969 a Mantova e ciò le ha permesso di esibirsi sul palcoscenico di vari teatri del mondo.

Essendo un personaggio pubblico, ha incuriosito anche la sua vita privata. Come è ben risaputo, è stata la moglie di Pippo Baudo per molto tempo. Eppure la favola non ha avuto un lieto fine per un motivo che lei ha voluto palesare.

La causa dell’addio di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

“Alla mia età è difficile trovare qualcuno che mi vada bene come compagno. Abbiamo già dato, mi fa più paura questo che l’innamoramento, che invece passa. Mettersi insieme oggi con un compagno e poi non andare d’accordo? Meglio farsi una passeggiata, ma mai dire mai”.

Il suo primo amore è stato José Carreras, con il quale è stata sposata dal 1972 al 1984. Poi nella sua vita è arrivato il conduttore. Di recente è emersa la verità su una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano.

“Il dialogo…non va mai dimenticato”

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono convolati a nozze nel 1986. Purtroppo dopo 20 anni le loro strade si sono separate senza mai spiegare la causa. Un giorno è stata la cantante a fare chiarezza nello studio radiofonico de I Lunatici su Rai Radio 2: “La mancanza di dialogo perché ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia, ha portato a venire a mancare il dialogo, che secondo me non va mai dimenticato”. Inoltre la loro vicina di casa, la signora Carla, aveva dichiarato al settimanale Chi che era stata proprio la magnifica cantante a lasciare il conduttore.

Qualcuno poi ha menzionato la gravidanza interrotta su richiesta di lui perché non se la sarebbe sentita di diventare padre per la terza volta. Anche di quest’episodio ne ha parlato la Ricciarelli a Belve. Oggi sono in buoni rapporti, nonostante il loro passato.

