Feyenoord 1-1 Roma, Lukaku salva i giallorossi: pareggio prezioso al De Kuip

Pareggio importante per la Roma che al De Kuip va sotto ma nella ripresa riapre il discorso qualificazione. Decisive le reti di Paixao a fine primo tempo e Lukaku nella ripresa che regala a De Rossi la chance da giocarsi all’Olimpico.

Primo Tempo

Avvio con buon ritmo per entrambe le squadre con i padroni di casa che provano a mantenere il pallino del gioco. La prima occasione è della Roma, al 13′, con Pellegrini che tenta la conclusione dai 30 metri ma il portiere olandese blocca il tentativo. La risposta del Feyenoord arriva al 25′ con Paixao che semina il panico in area giallorossa ma la conclusione si spegne sul fondo. Al 39′ giallorossi vicini al vantaggio con Paredes. L’argentino inventa una conclusione dai 25 metri che si stampa sulla traversa. Al 46′ il Feyenoord trova il vantaggio con Paixao, lasciato solo dalla retroguardia giallorossa e libero di schiacciare a rete di testa da centro area. Dopo 3 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi, Feyenoord-Roma 1-0.

Secondo Tempo

Partenza forte della Roma, che preme il Feyenoord nella propria area in cerca del pareggio. L’1-1 arriva al 65′ con Lukaku che da centro area stacca di testa e batte a rete sul palo lungo. Il Feyenoord nel finale di gara prova l’assalto alla porta di Svilar senza fortuna. Dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara chiude i giochi al De Kuip. Feyenoord-Roma 1-1.

Le Pagelle

Svilar 6,5: controlla senza patemi i tentativi sterili del Feyenoord. Serata tranquilla per lui.

Spinazzola 5,5: buona prova fino al vantaggio del Feyenoord. Lascia colpevolmente Paixao tutto solo di battere a rete da centro area. Suo il cross per il pareggio di Lukaku.

Llorente 5,5: l’assenza di Gimenez facilita il compito dello spagnolo. Partecipa, insieme a Spinazzola, alla svista che da il via libera a Paixao di battere a rete per il vantaggio per gli olandesi.

Mancini 6: l’attacco del Feyenoord è in versione ‘light’ e il centrale giallorosso amministra senza problemi i tentativi di sfondamento.

Karsdorp 5,5: non incide sulla destra, mette tanta corsa ma poca qualità nei passaggi.

Bove 6: meno incisivo del solito. Perde qualche pallone di troppo a causa anche dell’asfissiante pressione dei calciatori olandesi.

Pellegrini 6: tenta di sbloccare il risultato da calcio piazzato ma la fortuna non lo aiuta. Fa il suo a centrocampo senza strafare

Paredes 6: nel primo tempo gela il De Kuip con un destro che si stampa sulla traversa. Per il resto della gara amministra agevolmente la manovra dei suoi.

Zalewski 5,5: non in versione inedita da attaccante esterno. Ha buona corsa ma si perde nei meandri della retroguardia olandese che ne annulla la pericolosità.

Lukaku 6,5: decisivo nel momento del bisogno. Ritrova un gol determinante che regala ai giallorossi un pareggio fondamentale in ottica ritorno.

Dybala 6: resta ingabbiato tra i difensori del Feyenoord che non gli lasciano spazio a sufficienza per incidere.

All. De Rossi 6,5: per come si era messa la gara il pareggio è grasso che cola. Avrà la possibilità di giocarsi il passaggio del turno all’Olimpico.

