La Lazio fa harakiri, Isaksen punge il Bologna ma non basta: 1-2 all’Olimpico

Sconfitta beffarda per la squadra di Sarri che spreca un primo tempo ad alta intensità e perde l’occasione per avvicinare il quarto posto. Il gol biancoceleste di Isaksen viene vanificato dell’errore di Provedel che spiana la strada alle reti di El Azzouzi e Zirkzee.

Primo Tempo

Subito pressione alta per il Bologna che va vicino al gol dopo due minuti di gioco con il destro di Ferguson che si perde di poco alto sopra la traversa. Clamorosa occasione per la Lazio al 7′ con Immobile che servito al limite dell’area tenta la conclusione ma Skorupski respinge. Vantaggio dei biancocelesti al 16′ con Isaksen che servito da un recupero alto di Immobile, batte Skorupski da centro area. Lazio ad un passo dal raddoppio ancora con Isaksen bravo, dopo un azione in solitaria, a battere dal limite di sinistro, ma Skorupski compie un autentico miracolo salvando sul palo. Pareggio del Bologna al 39′ con El Azzouzi che approfitta di un pasticcio di Provedel e batte a rete da due passi. Lazio vicinissima al vantaggio con Guendouzi che batte da centro area a botta sicura ma salva tutto Lucumi sulla linea di porta. Dopo 3 minuti di recupero Maresca manda le squadre negli spogliatoi, Lazio-Bologna 1-1.

Secondo Tempo

Parte meglio il Bologna nella ripresa che tenta il colpo del sorpasso con Zirkzee ma il suo tiro dai 25 metri viene murato da Provedel. Gara che scende di prestazioni con le due squadre stanche anche in virtù delle rispettive gare giocate in settimana. Il Bologna trova il gol del sorpasso al 77′ con Zirkzee che riceve da Kristiansen e batte Provedel in area da due passi. Dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara chiude i giochi all’Olimpico, Bologna batte Lazio 1-2.

Le Pagelle

Provedel 5: errore madornale sul passaggio scellerato di Luis Alberto. Il suo filtrante finisce tra i piedi dei giocatori del Bologna che sfruttano l’unica occasione del primo tempo pareggiando i conti.

Lazzari 5,5: gara impalpabile la sua. Non da soluzioni in avanti e si perde in fase di ripiegamento tra le folate di Orsolini.

Patric: S.V.

Casale (dal 11′) 5,5: non sale con la linea difensiva sul gol del pareggio del Bologna tenendo in gioco El Azzouzi al momento del tiro.

Gila 6,5: ha preso fiducia nei propri mezzi e lo dimostra in ogni gara. Chiude i pericoli che transitano dalle sue parti con sicurezza e lucidità.

Marusic 5,5: altra gara sotto ritmo la sua. Perde Kristiansen, libero di servire Zirkzee a centro area, sul vantaggio del Bologna.

Guendouzi 6,5: solita gara di enorme intensità a centrocampo. La sfortuna gli nega la gioia del gol con Lucumi che salva il suo destro sulla linea.

Cataldi 5,5: passo indietro rispetto alla gara contro il Bayern. Perde troppi palloni in impostazioni e fa poco filtro tra i reparti.

Luis Alberto 5: prestazione in ombra quella dello spagnolo. Suo l’errore in appoggio verso Provedel che spiana la strada al pareggio del Bologna.

Felipe Anderson 5,5: passo indietro per il brasiliano che non incide nella gara. La solita discontinuità.

Isaksen 7: indemoniato il danese che realizza il vantaggio della Lazio e va vicino ad un gol capolavoro su cui si supera Skorupski.

Immobile 6,5: grande prova di generosità a favore dei compagni. Suo il recupero alto che permette a Isaksen di realizzare il vantaggio biancoceleste.

All. Sarri 6: squadra dalle due facce tra primo e secondo tempo. L’errore del duo Provedel-Luis Alberto spiana la strada alla vittoria del Bologna.

