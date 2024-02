Frosinone 0- Roma 3, Il Frosinone dura un tempo: i giallorossi dilagano nella ripresa

Una Roma cinica e capace di soffrire porta a casa tre punti d’oro. Altra batosta per il Frosinone che dopo un ottimo primo tempo crollano sotto i colpi dei giallorossi.

Primo tempo

Il match delle 18:00 comincia e vede subito il Frosinone padrone del campo. Dopo appena 3 minuti, Kaio Jorge calcia dall’interno dell’area verso la porta ma un difensore salva in scivolata. La Roma prova a rispondere con Lukaku che, servito da Baldanzi, riesce a calciare da ottima posizione ma il portiere gialloblù si fa trovare pronto. Al minuto 22 si accende Soulè che riceve palla sulla destra, converge verso il centro saltando due uomini e calcia un sinistro che si spegne di poco a lato. Subito dopo il talento Argentino ci riprova dalla distanza ma un miracolo di Svilar gli nega la gioia del gol. Alla mezz’ora è ancora il Frosinone a sfiorare il vantaggio sugli sviluppi di un corner ma Kaio jorge non riesce ad insaccare a pochi metri dalla porta. Al minuto 38 arriva il gol dei giallorossi con Huijsen, che infila un destro all’incrocio dei pali, nulla può Turati. Primo tempo che si chiude senza ulteriori emozioni.

Secondo tempo

La ripresa vede i giallorossi comandare il gioco e gestire palla alla ricerca del varco giusto. Il primo sussulto lo regala Mazzitelli con un tiro al volo dai 30 metri, palla sopra la traversa. Al minuto 61 El Shaarawy sfrutta un errore di Brescianini ed arriva a concludere da fuori area, palla che finisce in curva. Il Frosinone non riesce a reagire e al minuto 70 arriva il raddoppio della Roma con Azmoun che sfrutta una respinta errata di Turati. Pochi minuti dopo Baldanzi calcia e Okoli devia in area con il braccio, rigore trasformato da Paredes e Roma che si porta sul 3-0. Il Frosinone prova una timida reazione ma non riesce a creare nulla, match che termina con una vittoria per gli uomini di De rossi.

Le pagelle

Turati 5: non può nulla sul gol del vantaggio giallorosso ma l’errore sul raddoppio di Azmoun pesa tanto

Lirola 5,5.: Non riesce quasi mai ad accompagnare l’azione, anonimo

Monterisi 5.5: Poco reattivo sul gol di Azmoun che gli passa davanti e insacca il 2-0

Okoli 5.5: Poco attento e da il colpo di grazia ai suoi procurando il calcio di rigore

Valeri 5.5: Anche lui poco propositivo in fase offensiva

Mazzitelli 5.5: Un buon primo tempo ma si spende nella ripresa

Brescianini 5.5: Insieme a Mazzitelli ha il compito di arginare il centrocampo romanista ma è quasi sempre in balia dei giallorossi

Soulè 6.5: L’unico giocatore pericoloso di quest’oggi tra i frusinati. Sfiora il vantaggio più volte ma deve arrendersi a Svilar

Reinier 5.5: Non riesce ad incidere ed esce pian piano fuori dal gioco

Gelli 5.5: Anche per lui un buon primo tempo ma assente ingiustificato nel secondo

Kaio Jorge 5: Entra subito in partita ma pesano troppo gli errori sotto porta

Harroui 5: Entra per dare brio ma non riesce quasi mai a toccare palla

Cheddira S.V

Barrenachea 5: Mai in partita

Caso 5: Anche lui entra per dare imprevedibilità e pericolosità, ma non riesce a fare praticamente nulla

Svilar 7: Le sue parate nel primo tempo salvano il risultato più di una volta

Kristensen 6: Attento tutto il match, annulla Gelli

Mancini 6: Soffre nei minuti iniziali ma poi fornisce una prestazione solida

Huijsen 7: Ottima prestazione, salva dopo pochi minuti il risultato con un grande intervento e condisce la sua prestazione con un gol di altissimo livello

Angelino 6: Sempre più integrato nel sistema di De Rossi, fornisce una prova senza sbavature

Paredes 6.5: Il metronomo giallorosso gestisce tempi e palleggio, il calcio di rigore segnato chiude definitivamente il match

Cristante 6: La solita e fondamentale prestazione di sostanza

El Shaarawy 6: Si sacrifica tanto e di conseguenza non riesce ad incidere in fase offensiva ma la sua è comunque una buona prova

Azmoun 6.5: La sua miglior prestazione in maglia giallorossa, gol meritato.

Baldanzi 6.5: Ottima partita dell’ex Empoli, imbuca più volte per Lukaku e si procura il calcio di rigore

Lukaku 5.5: Forse l’unica nota stonata della serata, assente dal gioco e poco incisivo

Smalling SV

Llorente 6: poco sollecitato ma attento

Celik 6: Anche lui entra bene e garantisce solidità

Aouar 6: Bene anche l’Algerino che appare in palla e subito nel vivo del match

Pellegrini 6.5: Entra e garantisce maggiore qualità e pericolosità, un calciatore ormai ritrovato