È una delle conduttrici più amate e conosciute di Mediaset. Il suo volto si lega ad una lunga chioma molto famosa negli anni 90. Federica Panicucci ha festeggiato da non molto i 35 anni di carriera televisiva e torna domani con Back to school su Italia 1.

Federica Panicucci che conduce Back to school

Cast e format di Back to school

La trasmissione, giunta alla sua seconda edizione, prevede sei puntate nelle quali 30 VIP saranno sottoposti all’esame di quinta elementare. I personaggi famosi saranno interrogati da una commissione d’esame vera e propria, composta da maestri. Il tutto dopo aver seguito una serie di lezioni e test svolti sui banchi di scuola.

Nel cast di questa edizione troviamo: Aldo Montano e Walter Zenga; Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci per la categoria attori; Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki per la categoria cantanti; Beatrice Valli, Elisa Esposito e Luca Daffrè per quella degli influencer; Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza per la categoria giornalista.

E poi ancora, i personaggi televisivi Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico e Soleil Sorge.

In loro aiuto, nel delicato e simpatico ruolo di maestrini, 13 ragazzi che proveranno a dare man forte ai concorrenti. Federica Panicucci conferma la formula, pressoché identica, ma ricorda che ci saranno delle sorprese, partendo dal comico Scintilla. La Panicucci promette che non mancheranno i colpi di scena, come per esempio il rifiuto di alcuni concorrenti e partecipanti di sostenere l’esame.

Federica Panicucci

Età e carriera

Federica Panicucci è nata a Cecina in provincia di Livorno, il 27 ottobre 1967 E’ del segno dello Scorpione. Oggi ha dunque quasi 53 anni d’età ed è una delle conduttrici italiane più famose. E’ alta 175 cm.

La conduttrice esordisce in tv all’età di vent’anni, all’inizio della propria carriera ricopriva il ruolo come centralinista all’interno della trasmissione Portobello, condotta da Enzo Tortora. Prosegue la sua carriera soprattutto in Fininvest: per l’azienda ha condotto diversi programmi d’intrattenimento.

Federica Panicucci ai tempi del Festivalbar

Come dimenticare le numerose edizioni del Festivalbar o, La Pupa e il Secchione, Candid Camera, prima di stabilirsi da oltre dieci anni come volto del mattino in qualità di presentatrice di Mattino Cinque, al momento programma condiviso in coppia con Francesco Vecchi.

Si ricorda molto un episodio legato a Vecchi. Nel 2018 infatti, la Panicucci fu sorpresa dalle telecamere di Striscia la notizia, mentre rivolgeva al collega, non presente, frasi poco piacevoli. Frasi per le quali la stessa conduttrice si sarebbe scusata poco dopo.

Federica ha anche condotto diverse trasmissioni radiofoniche sulle emittenti Radiodeejay e R101.

Federica Panicucci con il suo compagno, Marco Bacini

Vita privata

Federica Panicucci è stata legata sentimentalmente per molti anni a Mario Fargetta. Dal matrimonio con il Dj e produttore sono nati i due figli, Sofia e Mattia. Il matrimonio si è concluso nel 2015 con una separazione. Dal 2016 la Panicucci vive una relazione sentimentale con l’imprenditore Marco Bacini, suo attuale compagno. Con Bacini, la Panicucci ha creato Let’s Bubble, un brand di moda.

Si era vociferato di un probabile matrimonio, da celebrarsi nel 2022. La notizia poi non ha trovato reale riscontro nei fatti.

Un percorso molto complicato che ha caratterizzato la vita privata della conduttrice è senza dubbio la perdita del padre Edoardo, scomparso nel 2016. Recentemente la stessa aveva dichiarato: “Non credo che passerà mai: la sua morte è stata un trauma forte e violento. Oggi sono una donna adulta, ho due figli grandi e un compagno ma era il mio babbo. Se ne è andato via un po’ presto, ha dato molto a noi, ai miei figli. Lo sogno, spesso, che mi abbraccia e sorride. Io, però, non ho elaborato tante cose”.

Quanto guadagna

Seguita da 1 milione di followers su Instagram, Federica Panicucci Secondo alcune indiscrezioni, guadagnerebbe intorno ai due milioni di euro ogni anno. In questa cifra non rientrerebbe soltanto solamente il lavoro svolto per il quotidiano appuntamento con Mattino 5, ma anche tutte le altre apparizioni televisive, come quelle effettuate in occasione del Capodanno o di Natale.

