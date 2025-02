Famoso come il LIDO DEL PAPA, è la meta presa d’assalto per la prossima estate | Si trova nel Lazio ed è un gioiellino, Formentera STACCE

Nel Lazio ci sono tantissimi borghi che vale la pena visitare, ma uno è imbattibile. Nessuno può competere con la sua strabiliante bellezza.

Il Lazio è una delle regioni più note dell’Italia perché custodisce una storia artistico-culturale priva di paragoni. Tanti sono i turisti che si recano a meno una volta nella loro vita nella capitale per ammirare il Colosseo da vicino.

A seguire si possono menzionare i Musei Vaticani, la Basilica di San Pietro, il Vittoriano, la Villa Borghese, le splendide piazze con delle fontane uniche nel loro genere. Per non parlare della cucina, una delle più apprezzate nel mondo.

E poi non mancano i borghi, i luoghi prediletti da coloro che amano andare alla scoperta di culture locali. Uno dei tanti è quello di Anagni, famoso per lo schiaffo che ha segnato la storia del Medioevo.

Poi c’è Tarquinia, il borgo che custodisce i siti archeologici riconosciuti patrimonio mondiale dell’Unesco. Infatti qui c’è la necropoli etrusca in ottime condizioni. Un altro ancora accoglie ogni anno perfino il Papa! Ecco di quale si tratta.

Una meta bellissima del Papa nel cuore della Capitale

Questo borgo ospita circa 8.500 abitanti e fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia. Il territorio si affaccia sul lago Albano e c’è una vista mozzafiato sul cono vulcanico di Montecavolo. È incluso e tutelato dal Parco regionale dei Castelli Romani e per via del terreno di origine vulcanica ci sono in abbondanza quantità di peperino, tufo e pozzolana.

L’origine del nome deriva dal latino Castrum Gandulphi, ovvero il nome del castello posseduto probabilmente dalla famiglia di Gandolfi originari di Genova. Lo stemma è rappresentato un castello d’oro con un angelo sull’estremità della torre centrale. Si sta parlando di Castel Gandolfo.

Un tuffo nella storia tra le strade del borgo

Sul sito visitcastelliromani.it si parla di questo borgo romano famoso non solo per essere uno dei più belli, ma anche per essere la meta estiva prediletta del Papa. Per questo motivo è diventato famoso in tutto il mondo, ma non solo per via della Chiesa. Ci sono i resti della Villa di Domiziano, la fattoria Vaticana, la Chiesa di San Tommaso di Villanova è una fontana (entrambe opere dell’artista Bernini). Inoltre il borgo ha dei punti panoramici sul lago Albano e sui boschi.

Ovviamente ci sono anche tanti ristoranti e stabilimenti balneari che propongono menù eccezionali e un giro in barca a vela per ammirare le bellezze Marine del posto. Infine è anche possibile restare stregati dalla maestosità di opere romane che danno un tocco di unicità al lago come il Ninfeo Dorico e l’Emissario del Lago. Detto ciò, non puoi assolutamente non organizzare un weekend per recarti in questo magnifico posto.