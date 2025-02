Tra stradine strette e tortuose si erge il paese della BELLEZZA SOSPESA | Panorama da fiaba tutto l’anno, posto amato nel Lazio

A pochi passi da Roma c’è una piccola realtà che vale la pena scoprire. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

È ben risaputo che il Lazio ha anche dei borghi che vale assolutamente la pena visitare. Tra questi c’è Castello Gandolfo, famoso per essere luogo scelto dal papa per la residenza estiva. Non a caso dal Vaticano parte un treno che conduce direttamente questo fantastico luogo.

C’è anche “la città che muore”, ovvero Civita di Bagnoregio, chiamata così perché sorge su un colle destinato tristemente a crollare a causa dell’erosione che subisce da vento e pioggia. Per ora non c’era alcun pericolo, di conseguenza si organizzano spesso dei tour per dare la possibilità alle persone di entrare in contatto con queste realtà.

Non a caso sul sito visitarelatuscia.it è stato proposto un evento imperdibile e i posti sono limitati! In poche parole il 29 marzo 2025, alle ore 15:00, sarà possibile fare una visita guidata in un posto caratteristico a pochi passi dalla capitale italiana.

Andando nello specifico, si tratta di uno dei borghi più belli d’Italia e si trova in provincia di Viterbo. È totalmente immerso nella natura, in quanto le abitazioni sono state realizzate sullo sperone di una roccia vulcanica che le sostiene. Se sei curioso e vuoi conoscere tutto ciò che riguarda queste piccole, ma grandi realtà allora dovresti approfittarne.

Un borgo caratteristico non molto distante dalla capitale

Questo borgo ospita 5.271 abitanti e si trova ai piedi dei Monti Cimini. È famoso per l’estrazione e la lavorazione del peperino, una roccia magmatica presente soprattutto nell’Italia centrale. Le prime abitazioni risalgono all’età del Bronzo e probabilmente il territorio fu occupato dagli Etruschi.

Lo stemma è rappresentato da un castello rosso su uno fondo azzurro con una torricella, una porta e una finestra di nero. Il drappo fu aggiunto in un secondo momento. Stiamo parlando di Vitorchiano, uno dei borghi più caratteristici in assoluto. Ecco in cosa consiste il tour organizzato

Ecco le tappe del tour. Non darti sfuggire una simile occasione

Il tour prevede la visita della Chiesa di Santa Maria e le magnifiche sale del Palazzo del Comune. Poi si avrà modo di salire sulla Torre Civica per ammirare dall’alto il panorama. Si potranno percorrere le strade che un tempo hanno visto passare la padrona Santa Rosa, nota per aver fatto dei miracoli. Durante la passeggiata si ammireranno anche la Guardia del Campidoglio e i profferli (scale esterne in pietra).

Non mancheranno delle ricorrenze religiose e tra queste si possono menzionare Peperino in fiore (a giugno la città viene addobbata con fiori), Sagra del cavatello (primo fine settimana di agosto). Infine per gli amanti della Flora sarà possibile visitare il Centro botanico Mountan caratterizzato da 15 ettari che ospitano 250.000 piante. Cosa aspetti? Organizza un weekend in questo fantastico borgo.