Roma, domenica 16 febbraio penultima domenica ecologica della stagione

Roma si prepara alla quarta domenica ecologica della stagione invernale 2024-2025, in programma per il 16 febbraio. Come stabilito dalla giunta capitolina, il blocco del traffico interesserà tutti i veicoli a motore endotermico all’interno della ZTL Fascia Verde nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30. L’obiettivo dell’iniziativa è ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere una mobilità più sostenibile, incoraggiando i cittadini a muoversi con mezzi alternativi e a vivere la città in modo diverso.

Domenica ecologica, i percorsi di trekking urbano previsti

In questa occasione, l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, in collaborazione con Federtrek, ha organizzato quattro itinerari di trekking urbano, pensati per incentivare la scoperta della città attraverso il cammino e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della tutela ambientale.

L’iniziativa riprende il successo della domenica ecologica del 26 gennaio, quando centinaia di appassionati hanno attraversato i cammini giubilari diretti alla Porta Santa. Anche questa volta i percorsi proposti permetteranno di esplorare luoghi di grande valore storico, culturale e ambientale. Ecco nel dettaglio gli itinerari previsti:

Sulle tracce del GRAB – dall’Arco di Costantino a Conca d’Oro

Un cammino lungo un tratto della futura pista ciclabile GRAB (Grande Raccordo Anulare delle Bici), con partenza dall’Arco di Costantino e arrivo alla stazione metro di Piazza Conca d’Oro. Il percorso attraversa tre municipi (I, II e III), offrendo una panoramica su diversi scorci urbani e aree verdi della città. Il Cammino urbano di Sant’Ignazio di Antiochia

Un itinerario che rievoca la figura di Sant’Ignazio di Antiochia, uno dei padri fondatori della Chiesa cristiana e patrono della Chiesa ortodossa. Il percorso parte dalla parrocchia a lui dedicata in via Squillace 3 e termina all’Arco di Costantino, attraversando un lungo tratto della storica Appia Antica. I Cammini verdi di Roma – tra archeologia e natura

Un trekking immerso nella storia e nella natura, che parte dal Parco degli Acquedotti e attraversa il Parco di Tor Fiscale, il Parco della Caffarella e l’Appia Antica, per poi concludersi nel caratteristico quartiere della Garbatella. Un’occasione per riscoprire la bellezza della campagna romana e il suo legame con la città. Camminare in compagnia degli elefanti antichi

Un percorso che unisce storia e paleontologia, ispirato alla scoperta dei resti fossili di elefanti preistorici, risalenti a circa 300.000 anni fa, durante i lavori di urbanizzazione a Rebibbia. Il cammino parte dal Museo del Pleistocene di Casal de’ Pazzi, dove i partecipanti potranno visitare i reperti esposti, per poi proseguire attraverso il Parco dell’Aniene e Villa Torlonia, con arrivo alla stazione metro Policlinico.

Chiunque sia interessato a partecipare ai percorsi di trekking urbano può consultare il sito ufficiale dell’iniziativa (https://sabatoblu.roma.it/) per adesioni e dettagli sugli orari e le modalità di iscrizione.

Domenica ecologica, l’ultima sarà il 23 marzo

L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Dopo il bellissimo evento della scorsa domenica ecologica, anche in questa occasione vogliamo promuovere il cammino urbano come strumento di riscoperta della città e di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale. Grazie alla collaborazione con Federtrek, abbiamo individuato percorsi suggestivi che uniscono storia, natura e cultura per diffondere la cultura della mobilità sostenibile e della qualità dell’aria, incentivando anche uno stile di vita sano”, ha dichiarato.

La quarta domenica ecologica del 16 febbraio sarà seguita dall’ultima data in programma per la stagione invernale 2024-2025, prevista per domenica 23 marzo. Anche in quell’occasione saranno adottate misure per limitare il traffico e promuovere la mobilità sostenibile.