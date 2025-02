Roma. Giubileo degli Artisti 2025 dal 15 al 18 febbraio: le modifiche alla viabilità

La manifestazione vedrà partecipare oltre 10mila persone e 100 nazioni. Tutti gli appuntamenti e cosa cambia per la mobilità

Proseguono gli appuntamenti del Giubileo 2025 con un evento di grande rilievo dedicato al mondo della cultura e dell’arte. Dal 15 al 18 febbraio, la Città Eterna ospiterà il Giubileo degli artisti e del mondo della cultura, una manifestazione che vedrà la partecipazione di oltre 10.000 persone provenienti da più di 100 nazioni. Tra incontri, mostre e celebrazioni, l’evento si articolerà in quattro giornate intense, con momenti significativi come l’udienza con Papa Francesco in Piazza San Pietro, la Notte Bianca con il passaggio della Porta Santa e un incontro esclusivo con il Pontefice agli studi di Cinecittà.

Giubileo Artisti, previste restrizioni al traffico: tutte le modifiche

L’evento avrà inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina, con una serie di divieti di transito e sosta previsti nell’area di Piazza San Pietro e nelle strade limitrofe. Roma Capitale e le autorità competenti hanno predisposto misure speciali per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni e la sicurezza dei partecipanti.

Per permettere lo svolgimento degli eventi senza intoppi, sono state programmate restrizioni al traffico nell’area di Borgo e San Pietro. Ecco il dettaglio delle modifiche previste:

Dalle ore 7 di sabato 15 febbraio fino alla fine degli eventi di domenica 16 Divieto di fermata e di transito nei controviali di via della Conciliazione .

Dalle ore 22 di sabato 15 febbraio Divieto di fermata e di transito nelle seguenti zone: Borgo Santo Spirito (da largo Gregori a largo degli Alicorni); Via di Porta Angelica (da piazza Città Leonina a piazza del Risorgimento); Piazza della Città Leonina ; Via dei Corridori (da via dell’Erba a largo del Colonnato); Via dell’Erba ; Borgo Sant’Angelo (da via della Traspontina a via dei Corridori); Via Rusticucci (da via dei Corridori a via della Conciliazione); Vicolo del Campanile (da via della Conciliazione a Borgo Sant’Angelo); Via Scossacavalli (da Borgo Santo Spirito a via della Conciliazione); Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro ; Via dell’Ospedale ; Via Paolo VI e Piazza del Sant’Uffizio .

Domenica 16 febbraio Divieto di sosta e possibili chiusure in: Piazza Pio XII ; Largo degli Alicorni ; Piazza del Sant’Uffizio . Possibili chiusure in largo Ildebrando Gregori in direzione di Borgo Santo Spirito e via Paolo VI.



Tutte le informazioni aggiornate sulla viabilità sono disponibili sul sito ufficiale di Roma Servizi per la Mobilità.

Giubileo Artisti, il programma della manifestazione

L’evento, promosso dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, si prefigge di creare un dialogo tra arte, fede e speranza, coinvolgendo personalità di spicco del mondo culturale e artistico.

Ecco il programma principale:

Sabato 15 febbraio Udienza con Papa Francesco in Piazza San Pietro (9:00-11:00). Incontro internazionale “Condividere la speranza – Orizzonti per il patrimonio culturale” ai Musei Vaticani . Inaugurazione dello spazio espositivo “Conciliazione 5” .

Domenica 16 febbraio Celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro (ore 10:00). Notte Bianca con passaggio della Porta Santa (20:00-22:00).

Lunedì 17 febbraio Incontro di Papa Francesco con gli artisti e gli operatori culturali presso gli studi di Cinecittà . Incontro “Artisans of Hope” nel pomeriggio.

Martedì 18 febbraio Apertura della mostra “Global Visual Poetry: traiettorie transnazionali nella poesia visiva” (Dicastero per la Cultura e l’Educazione, ore 17:00).