Dagli splendidi Castelli Romani si cela il PAESE DI DIANA | Una vera chicca laziale che conoscono pochissimi, location da fiaba

A pochi passi da Roma c’è una realtà che ti catapulta in realtà mitologiche. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo ambiente a dir poco paradisiaco.

Roma ha tanto da offrire e non solo da un punto di vista storico-culturale. Non c’è solo la bellezza indiscussa dei monumenti del passato, ma anche tanto altro. È una città che accontenta tutti, da chi ama i piaceri della tavola a chi vuole ampliare il proprio bagaglio culturale.

Per non parlare di vari eventi che nell’arco di un anno vengono proposti al pubblico e riscuotono sempre un particolare successo. Dal teatro alle sagre, non manca davvero nulla!

Per coloro che vogliono entrare in contatto con la natura e il passaggio circostante c’è una zona da visitare, ovvero quella denominata Castelli Romani, collocata a sud-est della città di Roma, intorno ai Colli Albani.

I borghi più belli dei Castelli Romani sono senza dubbio Castello Gandolfo, Castel San Pietro Romano e un altro che in passato era dedito a una dea del Monte Olimpo.

Un mondo mitologico a pochi passi da Roma

In questo fantastico luogo, secondo quanto riportato sul sito visitcastelliromani.it, pare che ci siano state le prime popolazioni nel periodo del Neolitico. Successivamente furono costruite le ville aristocratiche romane e di grande splendore era il santuario dedicato a Diana.

Il Santuario si estendeva per 45.000 mq e aveva al suo interno delle statue, due portici di colonne doriche, gli alloggi per i pellegrini, un teatro e i bagni. Dal XVII secolo in poi ebbero inizio i lavori di scavo che hanno riportato alla luce quest’opera del passato. Alcuni reperti sono oggi custoditi in vari musei e gran parte del complesso non è ancora visitabile. Ma dove si trova questo tempio? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco uno dei borghi più belli da visitare

Il Santuario di Diana si trova a Nemi, la più piccola area dei Castelli Romani dopo Colonna ed è nota per la coltivazione delle fragole. È situata al centro dei Colli Albani ed è bagnato dalle acque del lago di Nemi. Secondo la storia qui sono stati ritrovati i resti di due navi romane dell’età dell’imperatore Caligola.

Tra i luoghi di interesse non mancano le chiese, in quanto quelle più note sono di San Nicola e di Santa Maria. Per quanto riguarda le architetture civili, invece, ci sono il Palazzo Ruspoli e Casale dei Corsi. Per gli amanti dell’archeologia, oltre al Tempio di Diana, c’è anche la Villa di Gaio Giulio Cesare. Infine c’è da aggiungere che il comune di Nemi è interamente incluso nel Parco regionale dei Castelli Romani.