Roma, tornano sabato 22 e domenica 23 febbraio le Giornate del Riciclo

Torna anche questo fine settimana l’appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale promossa da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI. Sabato 22 e domenica 23 febbraio, i cittadini romani potranno smaltire gratuitamente rifiuti ingombranti, elettronici e speciali in diversi punti di raccolta sparsi per la città.

L’iniziativa, ormai consolidata nel calendario degli eventi ambientali della Capitale, coinvolgerà questa volta i Municipi II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. Si tratta di un’occasione preziosa per disfarsi in modo corretto di rifiuti che non possono essere gettati nei cassonetti ordinari, come elettrodomestici, materiali metallici e legnosi, lampade al neon, batterie al piombo, toner, vernici e solventi.

“Ama il tuo quartiere”, tutti i dettagli

Le postazioni di raccolta saranno attive dalle ore 8:00 alle 12:30, secondo il seguente calendario:

Sabato 22 febbraio

Municipio IV : Via Attilio Benigni (area parcheggio in fondo);

: Via Attilio Benigni (area parcheggio in fondo); Municipio IX : Trigoria – Via Guglielmo Guasta (area parcheggio);

: Trigoria – Via Guglielmo Guasta (area parcheggio); Municipio XI : Ponte Galeria (parcheggio stazione);

: Ponte Galeria (parcheggio stazione); Municipio XIII : Via Vezio Crisafulli;

: Via Vezio Crisafulli; Municipio XV: Via Pedrengo.

Domenica 23 febbraio

Municipio II : Via Tiburtina – Fronte Piazzale Valerio Massimo e Piazzale Ankara (area parcheggio);

: Via Tiburtina – Fronte Piazzale Valerio Massimo e Piazzale Ankara (area parcheggio); Municipio IV : Via Cesare Spellanzon (area parcheggio mercato) e Via Siro Solazzi (lato Via Enrico Jovane, fronte scuola);

: Via Cesare Spellanzon (area parcheggio mercato) e Via Siro Solazzi (lato Via Enrico Jovane, fronte scuola); Municipio V : Via dell’Incoronata;

: Via dell’Incoronata; Municipio VI : Via Ambrogio Necchi e Via Casilina (parcheggio metro Giardinetti);

: Via Ambrogio Necchi e Via Casilina (parcheggio metro Giardinetti); Municipio VIII : Via Benedetto Croce;

: Via Benedetto Croce; Municipio X : Via Erminio Macario;

: Via Erminio Macario; Municipio XII : Piazza San Giovanni di Dio (area mercato) e Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81);

: Piazza San Giovanni di Dio (area mercato) e Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81); Municipio XIV: Via Luisa Spagnoli angolo Vivi Gioi, Via Ruggero Orlando.

I cittadini potranno portare nelle postazioni dedicate diversi tipi di rifiuti:

Materiali ingombranti (mobili, divani, materassi);

RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) (grandi e piccoli elettrodomestici, monitor, TV, computer);

Materiali in legno e metallo;

Batterie al piombo e pile esauste;

Sfalci e potature (nelle postazioni abilitate);

Lampade al neon, toner, contenitori di vernici e solventi, oli vegetali e farmaci scaduti (solo nelle postazioni specifiche).