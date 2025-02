Roma, nuovo Open Day CIE sabato 22 e domenica 23 febbraio

Carta d'Identità Elettronica, richiesta presso gli ex Pit

Tornano gli appuntamenti per richiedere la Carta d’Identità Elettronica nella Capitale: dalla mattinata di venerdì possibili le prenotazioni

Continuano anche nel fine settimana del 22 e 23 febbraio gli Open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE). Un’opportunità preziosa per i cittadini romani che necessitano del nuovo documento, con aperture straordinarie degli uffici anagrafici municipali e degli ex Punti Informativi Turistici (PIT).

Open Day CIE, tutte le informazioni

Sabato 22 febbraio saranno aperti gli uffici anagrafici di:

Municipio VII – Piazza Cinecittà, 11 (ore 8:30 – 16:30)

– Piazza Cinecittà, 11 (ore 8:30 – 16:30) Municipio VIII – Via Benedetto Croce, 50 (ore 8:30 – 15:30)

– Via Benedetto Croce, 50 (ore 8:30 – 15:30) Municipio XI – Via Portuense, 579 (ore 8:00 – 14:00)

– Via Portuense, 579 (ore 8:00 – 14:00) Municipio XV – Via Enrico Bassano, 10 (La Storta) (ore 8:30 – 16:00)

Sabato 22 e domenica 23 febbraio, saranno invece disponibili anche i seguenti punti di rilascio straordinario:

Piazza Santa Maria Maggiore

Piazza Sonnino

Piazza delle Cinque Lune

Via Petroselli, 52

Orari: sabato 8:30 – 16:30, domenica 8:30 – 12:30

Per accedere al servizio è obbligatoria la prenotazione tramite il portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno (prenotazionicie.interno.gov.it). Le prenotazioni apriranno venerdì 21 febbraio alle ore 9:00 e resteranno attive fino a esaurimento disponibilità.

I cittadini dovranno presentarsi muniti della prenotazione effettuata online, una fototessera (in formato cartaceo o digitale su USB), il documento d’identità precedente e una carta di pagamento elettronico per il versamento della quota di rilascio. Per rimanere aggiornati sulle future aperture straordinarie, è consigliato consultare il sito ufficiale di Roma Capitale, dove le informazioni vengono aggiornate dal martedì al venerdì.