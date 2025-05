Fai il 730 GRATIS, online con lo SPID non paghi nulla: lo Stato ti regala l’assistenza completa | Guida passo passo

Lo Stato regala un servizio gratuito utilissimo: adesso potrai fare la dichiarazione 730 in totale autonomia

Ogni anno, puntuale come un orologio svizzero, arriva il momento degli adempimenti fiscali. Un appuntamento che nessun contribuente può evitare, un passaggio obbligato nella vita economica di ogni cittadino.

Tra questi, la dichiarazione dei redditi rappresenta forse il più noto e temuto. È quel documento che serve a comunicare ufficialmente all’Agenzia delle entrate quanto si è guadagnato nell’anno precedente, quante tasse si sono già pagate e se, magari, si ha diritto a qualche rimborso o, al contrario, se bisogna versare ulteriori somme.

Il modello 730 è uno degli strumenti principali attraverso cui si effettua questa dichiarazione. Pensato per lavoratori dipendenti e pensionati, ha il vantaggio di essere più semplice rispetto ad altri modelli e consente, in caso di credito, di ottenere eventuali rimborsi direttamente nella busta paga o nella pensione, senza attendere tempi lunghi.

Generalmente, la campagna per il 730 si apre tra maggio e giugno, con scadenze che variano di anno in anno ma che si concentrano tra fine settembre e inizio ottobre.

Inserire le detrazioni in dichiarazione

È un’operazione fondamentale per rimanere in regola con il fisco e per approfittare delle tante detrazioni e deduzioni a cui si ha diritto: spese mediche, interessi sul mutuo, rette scolastiche, bonus edilizi e molto altro. Ma, proprio per la varietà di voci da inserire, non sempre è facile orientarsi.

Infatti, sebbene siano molti gli italiani che riescono a compilare il 730 in autonomia, magari utilizzando la versione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per altri può essere un vero incubo.

La paura di commettere errori, dimenticare qualche documento o interpretare male una voce del modello porta molti a rivolgersi ai caf o ai commercialisti, che offrono assistenza professionale — ma spesso a pagamento.

La possibilità gratuita se hai Spid e Cie

Proprio per questo motivo, la notizia riportata da money.it rappresenta un’opportunità importante. Secondo quanto pubblicato sul sito, dal 20 maggio 2025 sarà possibile accedere gratuitamente alla dichiarazione precompilata 730 sul sito dell’agenzia delle entrate, semplicemente utilizzando le credenziali Spid o Cie. Il servizio online permette non solo di visualizzare il proprio modello già parzialmente compilato con i dati in possesso dell’agenzia (come redditi, spese sanitarie, contributi, ecc.), ma anche di modificarlo, integrarlo e inviarlo senza costi aggiuntivi.

Inoltre, sempre attraverso la piattaforma, sarà disponibile una guida passo passo per accompagnare il contribuente nella compilazione e chiarire i passaggi più complessi. Questa possibilità, completamente gratuita, rappresenta un’alternativa concreta e affidabile al supporto a pagamento dei caf, rendendo l’adempimento fiscale accessibile a tutti, anche a chi non ha dimestichezza con il linguaggio tecnico del fisco. Una buona notizia, insomma, in un periodo in cui ogni risparmio può fare la differenza.